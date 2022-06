Ángel A., un jove de 22 anys natural de l'illa de Mallorca, va morir la matinada de divendres 17 al dissabte 18 de juny mentre combatia contra tropes russes a Ucraïna. Es desconeix si formava pas dels voluntaris que ajuden els ucraïnesos o si era mercenari. L'home havia arribat a Ucraïna des dels Països Baixos.

Foto: Europa Press

El Ministeri d'Exteriors està en contacte amb la seva familía per facilitar-los tota la informació possible i també per posar en marxa els tràmits per a la repatriació del seu cos. També s'ha mobilitzat l'ambaixada d'Espanya a Kíiv, que en col·laboració amb autoritats del país investiga aquest fet.

En el cas d'Ángel, segons explica Última Hora citant declaracions de la seva família, la seva voluntat era anar a Ucraïna per fer tasques humanitàries. Hauria estat sobre el terreny, després de treballar ajudant per facilitar les telecomunicacions dels ucraïnesos (era Enginyer de Telecomunicacions per la UPC), quan hauria agafat les armes, ja que no tenia formació militar.