La família de Carlos Parra i Fiscalia demanen que Ortega Cano compleixi la seva condemna a la presó

El torero, Ortega Cano, està cansat de la guerra televisiva que mantenen la seva dona i la seva filla i va trucar en directe 'Ja son las ocho' per demanar-los a Gloria Camila ia Ana María Aldón que no en parlin.

Concretament va afirmar: "estic cansat. Estic esgotat per ser bona persona . No es pot ser tan bona persona com jo sóc. És la primera vegada que dic això. Jo demano a tots els meus, primer, a la Glòria, a la meva dona, ja el meu nen, que em deixin que faci la meva vida” , ha començat dient el torero. "Jo dono suport a tots, a Glòria, a Ana María… però hi ha coses que cal respectar en la distància. No vull saber res de la televisió" .

"M'heu de respectar, respecto molt a tots els mitjans, llavors demano a la meva filla, a la meva dona ia tothom que em deixin viure tranquil. Que deixin de parlar de mi. Estic amb les unes i amb les altres, però sent que em deixin viure a mi", ha demanat Ortega davant una estupefacta Gloria Camila que no encertava a dir paraula. "No parlaré més i demano si us plau que aquest tema s'acabi. Si volen anar a la televisió que vagin, però que parlin de les seves coses. Estic regular de salut i un dia em donarà un patatús" .

"Jo entenc que el meu pare digui això. Ens hem reunit i m'ha dit que deixi el tema. Però jo fa dues setmanes que deixo el tema. Jo l'únic que va aportar va ser la meva opinió sobre una col·lecció que es va fer pública. No vaig fer cap crítica nociu ni lletja cap a la col·lecció d'Ana. Només he respost a coses que s'han dit en altres programes", s'ha defensat Gloria Camila.

"El teu pare ha posat la salut per sobre de tot, així que la seva dona hauria de prendre'n nota", ha insistit Sonsoles.