Jordi Morales és un guanyador incansable / Foto extreta de la pàgina web del Comitè Paralímpic Espanyol

El medallista paralímpic Jordi Morales va atendre en exclusiva Vilapress . El palista del CETT Esparreguera passa per un gran estat de forma després d'aconseguir medalles a França, Eslovènia i Montenegro, però ja pensa al Mundial de Granada.

--De totes les medalles que has aconseguit, ¿quina és la més especial per a tu?

-- És difícil triar-ne només una perquè hi ha medalles que tenen diferent valor personal, però potser per la repercussió que va tenir i pel que suposava a nivell personal, el títol de campió del món individual que vaig aconseguir el 2018. Ja havia guanyat medalles anteriorment , però mai havia quedat en primera posició. A més d'això, per la repercussió que va tenir als mitjans i perquè es dóna a conèixer una mica més el tennis de taula adaptat. També em va portar a ser nomenat millor esportista de tennis de taula paralímpic de l'any . Tot això va fer especial no només el títol, sinó el fet de poder gaudir-ho amb el pas del temps.

També recordo un bronze en un campionat d'Europa per equips, nosaltres hem aconseguit 5 ors en campionats d'Europa per equips, però aquesta la recordo perquè 3 setmanes abans d'aconseguir-la estava al quiròfan. No vaig poder rendir al màxim perquè físicament estava malament i malgrat l'esforç, es va aconseguir la medalla.

La medalla de bronze als Jocs Olímpics de Tòquio també és especial per haver-los viscut en pandèmia, ens preparem en una situació molt complicada, sense públic durant la competició, sense contacte amb ningú i amb el temps just per competir. Té un gran valor per l'esforç físic i psicològic que vàrem fer.

Morales celebrant el Mundial del 2018 / Foto cedida per Jordi Morales

"Fa 30 anys que jugo al tennis de taula, segueixo estant a alt nivell, entrenant cada dia perquè és la meva passió"

--Quan exerceixes com a entrenador, què aconselles als joves?

-- El principal consell que dono a qualsevol persona que es dediqui a l'esport, és que el que faci li agradi i l'apassioni perquè sinó ho acaba deixant. No acostumo a donar consells tècnics concrets, sinó que m'adapto a l'estil de joc de cada persona ja que així en gaudirà més. Intento analitzar els punts forts de cada jugador ia partir d'aquí potenciar aquests aspectes. Jo fa 30 anys que jugo al tennis de taula, segueixo estant a alt nivell, entrenant cada dia perquè és la meva passió, gairebé una forma de vida i això és la clau de tot això.

"El CETT Esparreguera és el club que m'ha vist créixer"

--¿Què significa per a tu el CETT Esparreguera?

--És el club que m'ha vist créixer. A nivell de caràcter, valors i d'entendre la vida crec que he crescut gràcies als entrenadors i companys que hi he tingut. És el lloc que més encaixa amb mi per la filosofia de vida i poder ajudar amb l'aportació dels meus coneixements és la meva manera de tornar-li al club tot l'afecte que m'ha donat i el suport en els bons i mals moments.

"És un orgull que hi hagi tanta gent darrere que t'estigui seguint"

--¿Què se sent en representar el teu país en uns Jocs Olímpics, Mundials...?

--És un orgull que hi hagi tanta gent darrere que t'estigui seguint, vivint amb la mateixa emoció que tu. Recordo els Jocs Olímpics de Tòquio ; vam acabar les semifinals per equips que es va veure a Teledeporte, en directe i un partit que va durar més de 2 hores i al final vam acabar perdent, però en tornar vaig encendre el telèfon i vaig veure que tenia més de 400 missatges, la gent bolcada a les xarxes socials ...Compartir aquests moments i veure que ets un privilegiat per poder viure aquestes situacions que no pot viure qualsevol, però que la gent ho fa amb tu des de la distància és el que t'omple més.

"Quan aconsegueixo algun èxit esportiu, recordo aquelles persones que han estat amb mi quan no els he aconseguit."

Jordi i el tennis de taula com a forma de vida / Foto extreta de la pàgina web del Comitè Paralímpic Espanyol

--¿En qui penses quan guanyes? De qui te'n recordes?

-- Quan aconsegueixo algun èxit esportiu, recordo aquelles persones que han estat amb mi quan no els he aconseguit. Quan realment les coses surten malament com per exemple quan a Rio vaig quedar quart; la medalla de "xocolata" (riu), és la pitjor posició perquè et quedes a les portes de les medalles. Aquelles persones que segueixen animant-te quan acabes una competició així dient-te que algun dia pots aconseguir una cosa gran. És amb ells amb qui ho vols compartir quan s'aconsegueix perquè són els que realment ho senten. En els bons moments tothom s'acorda, però quan les coses no van tan bé, costa molt més que la gent estigui amb tu.

"Aconsegueixes un èxit i ja estàs pensant en el següent"

-- D'on treu la motivació algú que ja ho ha guanyat tot?

-- Al final faig el que m'apassiona. Crec que un de guanyar no es cansa mai . Sí que és veritat que arriba un moment on el sacrifici que fas per la recompensa que et dóna potser no et valgui la pena i aquí és on comences a pensar en la retirada, però jo tinc l'avantatge i la sort que el tennis de taula m'encanta i m'apassiona. No entenc ni concebo la meva vida sense això. Continuo veient les competicions com un repte. La sensació del nerviosisme i la tensió m'encanten i quan no les tinc les trobo a faltar i es converteix gairebé en una addicció. Aconsegueixes un èxit i al cap de poc ja estàs pensant en el següent i tens aquesta necessitat de continuar competint. Mentre segueixi amb aquesta ambició, seguiré sense mirar el meu currículum perquè el que m'apassiona és el que ve al davant.

"El tennis de taula és un esport molt conegut a Esparreguera des de sempre"

-- Per què el tennis de taula?

-- Va ser una casualitat que pot tenir qualsevol persona. A Esparreguera hi havia un club i el tennis de taula és un esport des de sempre molt conegut a la ciutat. Aleshores hi havia molta afició entre els nens i al col·legi tenia amics que el practicaven. Jo vaig començar amb 6 anys fent natació perquè és un esport recomanat pels metges, però no m'acabava de convèncer ia més m'havia de desplaçar. I així va ser com ho vaig provar i allà em vaig trobar amb en Joan Romeu, una persona amb discapacitat que va ser molt sensible amb mi. Això unit al fet que el tennis de taula és un esport molt inclusiu on es pot competir amb persones sense discapacitat.