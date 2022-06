El Barça i l'Ajuntament de Barcelona han presentat el dimarts 21 de juny l'acord que oficialitza que el primer equip masculí de futbol del club jugarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys durant la temporada 2023-24. Segons ha explicat el president blaugrana, Joan Laporta, el cost total que assumirà l'entitat durant aquell curs oscil·larà entre els 15 i els 20 milions d'euros.

Joan Laporta i Jaume Collboni, en un dels accessos a l'Estadi Olímpic. Foto: Europa Press

Laporta ha afirmat que el club comparteix l'esperit olímpic de la ciutat (enguany que es compleixen 30 anys de la celebració dels Jocs i que el club diu que la samarreta de la temporada que ve fa un homenatge a aquest aniversari) amb aquest trasllat a l'estadi. "És un honor, un orgull i un privilegi per a nosaltres poder jugar aquí", ha assegurat el màxim dirigent barcelonista.

Per la seva banda, el tinent d'alcalde socialista Jaume Collboni ha dit que aquest 21 de juny és "un gran dia" i que no hi ha "millor manera de celebrar el 30è aniversari dels Jocs Olímpics que fer aquest gest suport i col·laboració de la ciutat amb el FC Barcelona".

MILLORES AL RECINTE I EN LA MOBILITAT

Durant la compareixença també s'ha fet referència a les millores de mobilitat que cal fer (i que es faran) a l'entorn del estadi. El club també assumirà remodelacions que cal fer a l'Estadi Olímpic, com els vestidors, la zona de premsa i una zona d'aparcament interna. El FC Barcelona també assumirà les despeses de neteja, seguretat i manteniment de les instal·lacions.

Pel que fa al transport públic, el compromís de les autoritats és reforçar la freqüència de pas del Funicular, habilitar busos directes des dels principals accessos en transport públic (plaça Espanya, L9 i Sants Estació) fins a l'Olímpic. També s'estudiarà ampliar l'horari del metro els dies que els partits acabin tard.