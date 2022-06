El pquatre metres de longitueix fa quatre metres de longitud i pesa 300 quilos. Foto: YouTube

Quatre metres i 300 quilos. Aquestes són les dimensions i el pes d'una manta gegant capturada al riu Mekong de Cambodja i que s'ha convertit, amb tot mereixement, en el peix d'aigua dolça més gran del món.

Un pescador va capturar l'animal i, en vista de la troballa, va avisar les autoritats locals i el projecte ecologista Wonder of the Mekong, que tenia experiència amb animals gegants en aquest mateix riu.

Després de l'anàlisi dels científics, la manta va ser retornada a l'aigua, tot i que li van col·locar un rastrejador per conèixer els seus moviments. L'espècie, segons els experts, està en perill d'extinció.