Un supermercat, a una imatge d'arxiu. Foto: Europa Press

El 58% dels catalans va comprar més marca blanca que del fabricant durant la pandèmia , segons l'informe Marques de distribució: hàbits de compra, valor de marca i sostenibilitat .

L' autor de l'informe i professor d'EAE Bussines School, Álex Alegret, ha explicat que les marques del distribuïdor estan molt ben posicionades per continuar creixent, ja que el moment de crisi i inflació "les beneficia", segons un comunicat de la institució. El consumidor actual no està guiat pel preu. Per tant, les guerres de preu no són causades per demandes del consumidor, sinó per estratègies competitives dins de la distribució, ha afegit.

Els principals productes de marques del distribuïdor que els catalans compren són d'higiene de la llar (80,2%), lactis, iogurts i postres (75,4%), aliments envasats (72,5%) i els productes d'higiene personal (65,3%).

Per empreses, Mercadona és la cadena de supermercats preferida dels enquestats (38%) i la segueixen Carrefour (12,6%) i Lidl (12,6%), Bon Preu (7,2%), Consum (5,4) %) i Eroski (3,6%) .