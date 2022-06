La compareixença dels responsables de les entitats. Foto: Europa Press

Foment del Treball i la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès (Uier) s'han compromès a parlar amb la Generalitat i el Govern central per intentar resoldre els permanents problemes de mobilitat a Ripoll. Les solucions que proposen són la creació de variants, acompanyades de la millora integral de la línia R3 de Rodalies.

Així ho han explicat, en una roda de premsa conjunta, el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, la presidenta de Fepime, Maria Helena de Felipe, i el president de la Uier, Eudald Castells.

Sánchez Llibre ha reclamat complicitat entre totes dues administracions per desencallar la construcció de les variants per tal que la circulació de vehicles no hagi de passar pel centre del poble, com la finalització de les obres de millora de la infraestructura de l'R3.

"El Ripollès té un teixit empresarial molt competitiu, però les mancances en infraestructures eficients és un punt feble que dificulta l’arribada d’oportunitats pel teixit industrial de la comarca. Sense infraestructures la reindustrialització no és possible", ha afegit el president de la patronal.