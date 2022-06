Evi Anna Rauter, la jove italiana desapareguda a Portbou el 1990

La Fiscalia i la policia italiana han obert un procediment penal per aclarir què va passar amb la noia de 19 anys que el 4 de setembre del 1990 va aparèixer morta penjada d'un pi a Portbou (Girona), Evi Anna Rauter .

Segons ha explicat el programa ' Crims ' de TV3 al segon capítol del cas, la policia italiana ha pres declaració a la germana de la víctima, i ha sol·licitat al programa l'entrevista amb el forense, Rogelio Lacaci, que assegura que “no pot tractar-se d'un suïcidi”.

Han manifestat que la Fiscalia té sis mesos per investigar les circumstàncies del cas i decidir si arxiva la causa o segueix amb el procediment penal.

Així mateix, l'equip de 'Crims' també ha localitzat una veïna de Portbou que vivia a prop del pi on es va trobar la víctima, que manifesta que va escoltar joves barallant-se i una noia que plorava, encara que ho va explicar als seus veïns ia la seva família , però no a la Guàrdia Civil ni als investigadors que tampoc es van acostar a preguntar als que vivien en aquest edifici.

A Girona i Madrid, la Guàrdia Civil ha començat els tràmits per identificar la víctima, i van recollir objectes personals de la jove, "per intentar recuperar empremtes i comparar-les amb les que els investigadors van agafar del cadàver", encara que la família no té cap dubte que és ella.

DESAPARICIÓ



Evi Anna Rauter va desaparèixer el 3 de setembre del 1990, als 19 anys, després de marxar de l'apartament de la seva germana a Florència (Itàlia) i deixar una nota on deia que se n'anava a Siena (Itàlia) i que tornaria a la nit.

El 4 de setembre del 1990, cap a les 8 hores, una veïna de Portbou va trobar el cos de la jove --amb la mateixa indumentària que portava-- penjat a prop del cementiri i va alertar la Guàrdia Civil.

La identificació ha estat possible perquè, després de l'emissió d'un episodi del programa d'Àustria TV 'Ungelöst' (No resolt) sobre el cas --amb l'ajuda de l'equip de 'Crims--, la cadena de televisió va rebre un correu electrònic d'una dona italiana que apuntava que la noia podia ser Evi Anna Rauter, cosa que van corroborar-ne els pares a través de fotografies del cos que van fer la Guàrdia Civil i el forense.