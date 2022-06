Arxiu - Edifici de la Fiscalia Superior d'Andalusia, a Granada (Arxiu), - FISCALIA SUPERIOR D'ANDALUSIA - Arxiu

La Fiscalia ha sol·licitat la pena de cinc anys de presó per al conductor ebri que el 3 d'octubre del 2021 va atropellar un motorista a la circumval·lació de Granada i li va causar la mort. En el moment de l'accident, l'acusat es dirigia precisament a un judici ràpid a què havia estat citat després que el dia anterior fos sorprès per la Guàrdia Civil conduint també sota els efectes de l'alcohol.

La Fiscalia acusa aquest conductor, que està a la presó provisional per aquests fets, de diversos delictes contra la Seguretat Viària ; concretament, un delicte d'homicidi per imprudència greu, un altre de conducció temerària i de conduir sota els efectes de begudes alcohòliques, pels quals a més de la pena de presó demana que sigui condemnat a la pèrdua definitiva de la vigència del permís de conduir ia la privació de pilotar vehicles de motor, segons es desprèn de l'escrit de conclusions provisionals.

La víctima, FMA, de 54 anys, es dirigia aquell diumenge al gimnàs, cap a les 9,30 hores, quan va ser atropellat per aquest conductor a l'autovia GR-30 al seu pas per Armilla (Granada), davant del Parc Tecnològic de la Salut, i va deixar dona i dos fills, segons va transcendir al seu moment.

Segons el relat de la Fiscalia, l'acusat, de 53 anys, es va incorporar a la GR-30 en sentit Jaén cap a les 9.15 hores amb el seu vehicle després d'haver ingerit begudes alcohòliques que "limitaven les facultats per a una correcta conducció", que va propiciar que conduís "de manera irregular, distret, donant cops de banda d'un a un altre carril", la qual cosa va ser observada i "patida" per altres usuaris de la via. De fet, a dos d'ells es va aproximar de "manera sorprenent" lateralment i va estar a punt de col·lidir amb ells.

El fiscal precisa que aquest tram de circulació és recte, hi ha una limitació específica de 90 quilòmetres per hora i hi havia bona visibilitat i condicions atmosfèriques . En un moment donat, a l'alçada del quilòmetre 16,00 de la via, l'investigat va superar un carril d'acceleració i es va incorporar a la circulació col·locant-se al carril dret i "atesa la manera de conduir descrita, la seva falta d'atenció a la conducció i l'omissió més elemental del deure de cura propiciada per la seva ingesta de begudes alcohòliques", no es va adonar que pel costat esquerre circulava correctament la motocicleta de la víctima.

ARROSSEGAR LA VÍCTIMA



Així, i sense fer cap maniobra evasiva ni de frenada, va envair el carril esquerre i va envestir la part posterior de la motocicleta, sortint el casc que feia servir el motorista desprès per la violència de l'impacte, i tant la motocicleta com el motorista, que va caure al terra, van quedar enganxats pel vehicle de l'acusat.

Els va arrossegar durant força metres i va passar per sobre del motorista, fins que finalment va parar perquè la motocicleta li dificulta la marxa. Després de parar i en les maniobres que va fer per retirar el seu vehicle, va fer marxa enrere i va tornar a atropellar pel braç el cos de la víctima, que jeia malferit a terra. L'home va ser auxiliat per diverses persones i per una ambulància que passava pel lloc, però res no va poder fer-se per salvar la seva vida, atès el greu traumatisme craneoencefàlic que va patir i certificant la seva mort el 112 que va acudir al lloc.

Exposa el fiscal que l'acusat "presentava símptomes clars d'anar sota la influència de begudes alcohòliques, com ara esgotament, cansament, olor d'alcohol, rostre envermellit, tartamudeja i tenia els ulls brillants" , de manera que la dotació de la Guàrdia Civil que es va personar al lloc li va practicar la prova d'alcoholèmia, que va donar un resultat positiu d'1,04 i 1,13 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire espirat. L'acusat es va negar a contrastar-ho amb una anàlisi de sang.

"Es dóna la paradoxa que l'acusat aquell matí es dirigia al Jutjat de Guàrdia ja que estava citat per a les 10.00 hores per a la celebració d'un judici ràpid per alcoholèmia, ja que el dia anterior quan conduïa per la N-432 i va ser parat per la Guàrdia Civil, que en apreciar símptomes externs d'embriaguesa el va sotmetre a la prova d'alcoholèmia i va donar positiu d'1,13 i 1,05 mil·ligrams d'alcohol per aire espirat”, segons exposa el Ministeri Públic en el seu escrit d'acusació . La família de la víctima exerceix l'acusació particular en aquest procés representats per l'advocat Juan Fernando Hernández, de Bufete Ganivet.