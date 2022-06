La portaveu del Govern, Patrícia Plaja , ha afirmat aquest dimarts que el Comitè Olímpic Espanyol (COE) "no ha dit que no" a una candidatura en solitari de Catalunya als Jocs Olímpics d'Hivern.

"Si el Govern trasllada i dóna coneixement al COE d'aquesta candidatura és perquè se li ha dit que presentaria aquesta candidatura i el COE no ha dit que no. La feina està feta i la feina ben feta s'ha d'aprofitar", ha dit a roda de premsa posterior al Consell Executiu, després de ser preguntada per si creu que el COE podria aprovar la candidatura en solitari.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja @ep

Plaja ha sostingut que "seria sorprenent" que el COE i el Govern central renunciessin a tirar endavant aquesta candidatura, i espera que el fet que sigui Catalunya qui la presenti no sigui un fre per al projecte olímpic.

Després que el president del COE, Alejandro Blanco, comuniqués a la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, que descarta la candidatura conjunta, la Generalitat elaborarà en els propers dies una proposta de candidatura en solitari per presentar-la al COE, que “haurà de pronunciar-se al respecte i decidir quin recorregut ha de tenir aquest projecte”.

“Catalunya està preparada per acollir aquesta candidatura”, i ha reivindicat que hi ha molta feina feta des de fa anys, per la qual cosa només han de tancar detalls per presentar el projecte de candidatura.

Sobre si veu possible que aquesta candidatura es presenti per als JJ.OO. del 2030, ha contestat que correspon al COE aclarir si està disposat a portar el projecte per a aquest any o deixar-lo per al 2034, encara que ha insistit que Catalunya està a punt per acollir aquests Jocs el 2030 i que "2034 queda molt lluny".

Així mateix, la portaveu del Govern ha recalcat que, si finalment hi ha candidatura, se celebrarà la consulta a la ciutadania del Pirineu català com tenia previst la Generalitat però que ara la votació "queda a 'stand by" a l'espera de com es resol el assumpte.

CRÍTICA A LA LLAMBÉ I AL GOVERN



La portaveu del Govern ha responsabilitzat el president del Govern d'Aragó, Javier Lambán, d'haver evitat la candidatura conjunta als Jocs: "Ha guanyat l'anticatalanisme", i ha acusat el Govern de Pedro Sánchez d'haver-ho permès.

“ Des del Govern espanyol no només li han permès totes les sortides de to en contra la totalitat dels catalans, sinó que a més s'han acabat doblegant a les seves exigències ”, ha recriminat.

Considera que Lambán "ha fet impossible" que la candidatura conjunta hagi pogut tirar endavant i creu que també ha perdut una oportunitat per a Aragó per acollir uns Jocs Olímpics d'Hivern.

Preguntada per si la Generalitat fa autocrítica i creu que podria haver fet una mica més per evitar el fracàs de la candidatura conjunta, Plaja ha contestat que l'autocrítica sempre és bona però que en aquest cas l'“únic responsable” és Lambán, ja que considera que la Generalitat ha fet una bona feina.