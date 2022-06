La Festa Major de Terrassa 2022 recupera els escenaris abans de la pandèmia. Així, torna El Jove, organitzat pel Consell de Joves, al parc de Vallparadís, així com la Festa Major Infantil, l'Espai Vapor celebra 10 anys, consolidant-se com una proposta musical, alternativa i de qualitat integrada dins la programació, i la plaça del Rector Homs i el parc de Sant Jordi s'incorporen als espais consolidats de la festa, com són el parc dels Catalans, la plaça Vella o la plaça Nova.

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart , durant la presentació de la Festa Major 2022 , ha volgut destacar que: «Després de dos anys marcats per les restriccions a causa de la Covid-19, aquest any tornem a la normalitat amb activitats presencials i amb la gent, els carrers i les places de la ciutat, com a grans protagonistes de la festa». L'alcalde també ha volgut: «Agrair la feina i el compromís d'entitats i associacions de la ciutat a la configuració del programa de la Festa Major. Fan una feina impagable, de gran qualitat, i que denota l'alt nivell del teixit associatiu de què disposa la ciutat, d'un enorme potencial. Mai estarem força agraïts a les entitats i associacions de la ciutat i vull donar les gràcies també als patrocinadors, que aquest any ens han ajudat a fer realitat la Festa Gran de la ciutat, una contribució que valorem i agraïm de forma molt destacada, així com la feina dels serveis municipals, coordinats pel Servei de Cultura, que ha donat com a fruit una programació per viure la tradició, la cultura i l'espectacle de la ciutat els propers dies ».

Rosario Flores, Doctor Prats i la Casa Blava actuaran al Parc dels Catalans. Sense Sal, Gemma Humet, Mabel Flores, Roba estesa, Les Karamba, o l'Orquestra Montgrins , ho faran a la plaça Vella, mentre que Kiko Veneno, el Gospel i Ecos de Rocio, estaran a la plaça Nova.



Cal destacar també propostes musicals com la Terrassa Sonora, a la plaça del Rector Homs. Un concert que comptarà amb la base musical de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i on també podrem escoltar solistes com Miquel Pujadó, Josep Maria Farràs, Litus o Anna Alàs , entre d'altres. Una proposta que permet posar en valor el talent, la qualitat i la diversitat d'estils existents a Terrassa. Finalment, la Fan Zone del Mundial d'Hoquei Femení també acollirà actuacions musicals com la de Sara Roy i la Festa Major Infantil comptarà, entre d'altres, amb l'actuació d'animació musical del grup Silba .



Els actes protocol·laris d'inici de la Festa Major de Terrassa 2002, començaran el divendres dia 1 de juliol amb l'Encesa del Ciri, la Baixada del Drac, el pregó i la tradicional descoberta del Capgrós de l'any.



El pregó d'aquest any anirà a càrrec de Lildami i l'entitat encarregada de portar el penó seran els Castellers de Terrassa, que el 2020 va celebrar el 40è aniversari.

El castell de focs, per part seva, tornarà a ser simultani a cinc punts diferents de la ciutat i, com a novetat, la Festa Major d'aquest any tindrà un lema: «Posem color!» , que inclourà la il·luminació de colors durant la nit de diversos monuments i de xemeneies de la ciutat.



D'altra banda, cal destacar que la festa gran de la ciutat coincideix amb un esdeveniment internacional com és la Copa del Món d'Hoquei femení . Tradició i esport es donaran la mà i faran que la ciutat visqui plenament la festa i es projecti internacionalment.



A nivell esportiu, la Festa Major també recupera i reserva un espai per a les activitats esportives . En aquest sentit, cal destacar activitats com la Pedalada Popular de Festa Major, que tindrà lloc el dissabte 2 de juliol, la Cursa Atlètica Popular, el diumenge 3 de juliol, o el Trofeu Festa Major de Ciclisme, el 3x3 de bàsquet de Festa Major, així com diferents campionats esportius d'escacs, exhibicions d'arts marcials o el Torneig d'Escoles d'Hoquei.



Pel que fa a altres espais destacats, a la Rambla d'Ègara s'instal·larà la Fira d'Estiu de l'1 al 6 de juliol, la Fira d'Atraccions de Festa Major, a diferents trams, o la Fira del Disc del Col·leccionisme . La plaça de Can Roca serà també un punt de referència de la Festa, que acollirà la Fan Zone del Mundial d'Hoquei Femení , amb diferents estands i activitats, i un gran escenari, on els dies de partit passaran diferents conjunts i artistes locals i disposa un programa propi.

La Festa Major Infantil torna aquest any al parc de Vallparadís, que del 2 al 4 de juliol acollirà diferents activitats dirigides especialment al públic infantil i familiar amb contes, tallers de màgia, espectacles de circ o la cercavila Infantil entre moltes altres activitats.

També el parc de Sant Jordi se suma a la programació com a espai, amb una oferta més tranquil·la, amb activitats i tallers dinamitzats per l'Associació Vegana de Catalunya.

Cal destacar que entre l'1 i el 3 de juliol, els dies amb major activitat nocturna, s'instal·laran a la ciutat dos punts lila al carrer de la Rasa ia l'Espai Vela del parc de Vallparadís. A més, hi haurà parelles itinerants per diferents espais de la Festa Major oferint suport i informació.



Pel que fa a la mobilitat, el servei de transport urbà, TMESA, repetirà el servei nocturn, amb parades intermèdies, destinades especialment per a dones, els i les menors de 16 anys, persones grans i persones amb capacitats diverses . Un servei, que farà baixada del vehicle, per la porta davantera de l'autobús.



La Festa Major també comptarà amb un producte de temporada cent per cent local, com és la Stic de Festa, que forma part de la cistella de Terrassa Gastronòmica i que gràcies al Gremi de Forners i Pastissers de Terrassa i Comarca, que es podrà trobar a uns vint forns gremiats durant els dies de Festa Major.



Com és habitual, l'organització de la Festa Major de Terrassa ha estat coordinada des del Servei de Cultura municipal i també ha comptat amb el treball i la col·laboració de diferents serveis municipals, la implicació d'entitats com Creu Roja de Terrassa, Voluntaris Terrassa, ADF i Voluntaris Frestals, el Cos de Bombers i els cossos de seguretat o els gremis d'Hostaleria i de Forners, entre d'altres, així com de la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional Catalana de Terrassa i altres entitats de la ciutat.

Podeu descarregar el programa de la Festa Major de Terrassa 2022 en aquest enllaç