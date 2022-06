Arxiu - Revetlla de Sant Joan 2019 a Barcelona

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja , ha anunciat aquest dimarts que la Generalitat prepara per a la revetlla de Sant Joan aquest dijous el dispositiu de seguretat "més gran que s'ha planificat fins ara els últims anys" amb un nombre elevat d'efectius.

En roda de premsa posterior al Consell Executiu, ha destacat que aquest dimecres el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, donarà tots els detalls d'aquest dispositiu que garantirà "que la ciutadania pugui gaudir de la revetlla" sense que hi hagi conseqüències derivades pels incendis .

Plaja ha destacat que les previsions meteorològiques indiquen que seran positives per reduir el risc d'incendis, i per això, si aquestes previsions es mantenen, el Govern no preveu prohibir l'ús de petards ni aplicar restriccions a tot Catalunya.

Ha apuntat que, si calgués, s'aplicaran "mesures quirúrgiques" en funció de cada territori i ha cridat a la prudència ia la responsabilitat de la ciutadania.

"És imprescindible un nou exercici de responsabilitat col·lectiva per minimitzar tots els riscos i minimitzar-ne les conseqüències", i ha recordat que està prohibit llançar material pirotècnic a menys de 500 metres de zones boscoses i només es poden encendre fogueres a les zones autoritzades pels municipis .

La portaveu de l'Executiu català ha alertat que la revetlla de Sant Joan arriba després d'un cap de setmana "complex" pels diversos incendis que hi ha hagut a Catalunya, i per això ha reclamat extremar precaucions.