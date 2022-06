El Regne Unit "deixarà d'existir físicament" si les últimes tensions a Lituània desencadenen una Tercera Guerra Mundial nuclear, va afirmar un general rus retirat. Parlant a la televisió estatal russa aquesta setmana, el tinent general Evgeny Buzhinsky va dir que Occident està jugant amb foc al bloquejar l'enclavament rus de Kaliningrad , per evitar que els béns sancionats arribin al territori a través de l'estat de l'OTAN, Lituània.

Evgeny Buzhinsky @Russian Council

L'expert militar també va carregar contra el general britànic Sir Patrick Sanders, que va assumir el comandament de les forces terrestres britàniques aquesta setmana. En arribar, es va dirigir als soldats britànics amb un missatge esgarrifós: les tropes haurien d'estar preparades per lluitar contra Rússia i defensar Europa.

"Ell no entén que, com a resultat de la Tercera Guerra Mundial, la Gran Bretanya deixarà d'existir físicament", va dir el tinent Buzhinsky. "L'illa desapareixerà, així que no tinc ni idea d'on viuran ell o els seus descendents", va reiterar.

El portaveu del Govern de Putin, Dmitry Peskov, va advertir aquesta setmana s?ha evaporat tota la confiança entre Occident i Moscou. "Les relacions entre Rússia i Occident no tornaran al nivell anterior, perquè Moscou mai tornarà a confiar en aquests 'socis'", va dir al canal de televisió nord-americà MSNBC. "Serà una crisi perllongada, però mai tornarem a confiar en Occident", va concloure.