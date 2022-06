Brian Oliván es converteix en el primer fitxatge de l'Espanyol / @RCDEspanyol

L'RCD Espanyol ha presentat aquest dimarts el primer fitxatge de cara a la temporada 2022-23: Brian Oliván. El lateral esquerre de 28 anys ha signat per tres temporades i arriba procedent de l'RCD Mallorca, on s'hi ha estat els últims dos anys.

Oliván, nascut a Barcelona, ha declarat que "arriba a l'Espanyol en el seu millor moment", en plena maduresa futbolística. "Des del primer moment em van transmetre molta confiança. Crec que això és el més important per prendre una decisió", explicava el defensa.

A més, torna a casa després de 9 anys, en els quals ha passat per l'Sporting de Braga, el CSKA de Sofía, el Reial Valladolid, el Granada, el Càdis, el Girona y, finalment, el Mallorca. "Torno a casa i per a mi és molt important. Jo sóc molt familiar i era molt important per a mi tornar amb la meva família”, explicava el nou jugador perico.

Des del primer moment, Oliván ha mostrat les seves ganes per "lluitar per un lloc a l’11 inicial", deixant palesa la seva ambició per ser un jugador regular en les alineacions de Diego Martínez.

Brian Oliván va disputar 27 partits de 38 jornades en la temporada 2021/22, i va aconseguir marcar un gol i repartir una assistència.