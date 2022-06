Moscou - ARXIU EUROPAPRESS

El Govern de Rússia ha donat per fet que les restriccions al tràfic de mercaderies cap a l'enclavament bàltic de Kaliningrad tindran "greus" conseqüències i ha convocat l'ambaixador de la Unió Europea (UE) a Moscou per traslladar-li personalment aquest malestar.

La UE va sortir dilluns en defensa de Lituània, que va justificar els límits al transport per les sancions europees, i aquest dimarts l'ambaixador del bloc, Markus Ederer, ha acudit al Ministeri d'Exteriors per retre comptes, segons l'agència de notícies TASS.

La portaveu ministerial, Maria Zakhàrova, també ha advertit les autoritats lituanes que hi haurà "conseqüències", sense entrar en més detalls. "Aquests passos són inadmissibles i tindran una resposta apropiada", ha declarat en una entrevista de televisió.

Per la seva banda, el secretari del Consell de Seguretat de Rússia, Nikolai Pàtruixev, ha apuntat que, davant les "accions hostils" de Vílnius, hi haurà mesures en "un futur imminent", amb "greus" repercussions per a la població lituana, segons l'agència Interfax.

Pàtruixev ha vinculat aquests últims moviments a la campanya de "pressió" occidental després de l'inici de l'ofensiva militar sobre Ucraïna, dins la qual també hauria inclòs la creixent influència de l'OTAN al flanc est europeu.

La UE ha aclarit que el tràfic cap a i des de Kaliningrad no està interromput per complet, sinó que el veto només afecta aquelles persones i béns incorporats en la llista negra de sancions europea. El Govern de Lituània també ha assenyalat que no és una decisió nacional.