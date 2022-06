Llar d'infants @ep ARXIU

El Govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts l'escolarització gratuïta per a les famílies de P2 de les escoles bressol públiques i ha garantit el finançament en els propers exercicis.

En un comunicat després del Consell Executiu, ha apuntat que la gratuïtat facilita l'accés a aquest nivell educatiu, "cosa que afavoreix tant els nens com la societat" amb beneficis pedagògics i de caràcter social, com la conciliació i la compensació de les desigualtats .

Així, es garanteix la gratuïtat de la quota d'escolarització a les escoles bressol titularitat de la Generalitat que abonen les famílies, mitjançant el finançament per part del Govern, i la de les escoles bressol de titularitat municipal a través d'un mòdul fix que s'abonarà al món local.

També es garanteix la convocatòria pública per a la concessió de subvencions a les escoles bressol de titularitat privada perquè apliquin descomptes "corresponents i proporcionals" a les famílies, amb un import fix de 800 euros per alumne i curs, i 800 addicionals per a alumnat vulnerable.

S'assegura el finançament fins al curs 2025-2026 i, en funció de la disponibilitat pressupostària, incorporar el finançament del primer i del segon curs del primer cicle d'educació infantil (P0 i P1).