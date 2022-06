Els republicans de Texas estan pressionant per un referèndum per decidir si l'estat ha de separar-se dels Estats Units . La demanda que els texans puguin votar sobre el tema el 2023 va ser una de les moltes mesures adoptades a la plataforma del partit republicà de Texas després de la convenció estatal de la setmana passada a Houston.

En una secció titulada "Sobirania estatal", la plataforma estableix: "De conformitat amb l'article 1, secció 1, de la Constitució de Texas, el govern federal ha afectat el nostre dret d'autogovern local. Per tant, la legislació exigida pel govern federal que infringeix el 10è Els drets d'esmena de Texas han d'ignorar-se, oposar-se, rebutjar-se i anul·lar-se. Texas conserva el dret de separar-se dels Estats Units, i la Legislatura de Texas ha de ser convocada per aprovar un referèndum consistent amb això" .

En una altra secció sobre la governabilitat estatal, la plataforma estableix que els republicans de Texas volen que la Legislatura estatal aprovi un projecte de llei a la seva propera sessió "que requereixi un referèndum a les eleccions generals de 2023 perquè el poble de Texas determini si el estat de Texas ha de reafirmar o no la seva condició de nació independent".

El mite que Texas pot separar-se dels EUA continua a causa de la història d'independència de l'estat, segons The Texas Tribune. Texas va declarar la seva independència de Mèxic el 1836 i va passar nou anys com la seva pròpia nació abans de convertir-se en un estat dels Estats Units. Texas després es va separar de la Unió el 1861 abans de ser readmès després del final de la Guerra Civil el 1870.



La Constitució dels EUA no preveu la secessió dels estats i, el 1869, la Cort Suprema va dictaminar a Texas v. White que els estats no es poden separar unilateralment de la Unió. "Si hi va haver algun problema constitucional resolt per la Guerra Civil, és que no hi ha el dret a la secessió", va escriure una vegada el difunt jutge Antonin Scalia. Tot i així, els esforços secessionistes moderns han continuat a l'estat durant dècades, i els cridats a la secessió tendeixen a ser més forts quan un demòcrata és president, segons el Tribune.

No és clar que tan popular és l'esforç entre els texans, però el lloc web del Moviment Nacionalista de Texas afirma que gairebé mig milió de texans recolzen la seva feina per "fer de Texas una nació independent novament". Els esforços del moviment han estat promoguts pels republicans de Texas. L'any passat, el representant estatal Kyle Biedermann va presentar un projecte de llei que demanava un referèndum "Texit", que va ser recolzat pel president del Partit Republicà de Texas, Allen West. El projecte de llei finalment va fracassar.