El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena , ha lamentat que des de dimecres passat, hi ha hagut més de 250 incendis a Catalunya, "situació que no es donava des dels 90".

Ho ha dit a la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural al Parlament de Catalunya, juntament amb la consellera Teresa Jordà .

El conseller Joan Ignasi Elena i la consellera Teresa Jordà durant la comissió

Elena ha explicat que des que es va estabilitzar aquest dilluns l'incendi d'Artesa de Segre (Lleida), es va donar per finalitzat el període de simultaneïtat patit a Catalunya els darrers sis dies.

"Si haguéssim abordat aquests incendis sense estratègia, estaríem parlant de més de 100.000 hectàrees cremades. Gràcies a la capacitat d'anticipació, planificació, coordinació, previsió i anticipació, sumat al compromís de tanta gent, estem parlant de 3.873 hectàrees totals cremades", ha dit afegit.

Ha repetit que les altes temperatures, les tempestes seques amb raigs, la sequedat i el vent, han estat el “còctel perfecte” perquè es produïssin nombrosos incendis.

Elena ha remarcat la necessitat de reforçar el sistema de seguretat i emergències amb efectius i recursos, i la importància dels treballs de prevenció.

TERESA JORDÀ



Per part seva, Jordà ha assegurat que s'ha de fer un "canvi de paradigma" i apostar per la gestió del paisatge, per dissenyar i executar infraestructures de prevenció d'incendis i recuperar el mosaic agroforestal.

Ha manifestat que els boscos de Catalunya "estan estressats per la sequera i l'augment de les temperatures" , fet que provoca una gran situació de càrrega de combustible i molta biomassa acumulada.

Jordà ha explicat que les polítiques de prevenció es basen a conèixer les causes que provoquen els incendis, tenir coneixement tècnic i científic per fer predicció del risc d'incendi i una política de control de l'activitat de risc d'incendis durant les campanyes forestals.

Ha lamentat que a Catalunya no arriba al 20% la superfície de massa forestal que es gestiona, i ha assegurat que els boscos no estan adaptats i necessiten adequar-se al canvi climàtic: "No podem evitar-ne les causes, però sí que podem preparar els boscos" .

Alhora, ha manifestat que calen "mesures radicals" per part del Govern per fer front a aquesta emergència climàtica.