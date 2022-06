El doctor Antonio Sierra , cap de la Unitat de Senologia i Patologia de la mama de l'Hospital Beata María Ana, ha assegurat que l'estrès és un dels factors de risc desencadenants del càncer de mama.

"El ritme de vida que habitualment portem propicia situacions d'estrès que perjudiquen seriosament la nostra salut, en menyscabar la resistència del nostre sistema immune. Per això, és important saber reconduir l'estrès i atendre uns consells bàsics sobre estil de vida consistents a fer exercici físic de manera regular; allunyar-nos de l'excés de pes i de les dietes riques en greixos, i no consumir tabac ni alcohol", ha explicat l'especialista, que ha participat a la jornada 'Prevenció i Esperança (estrès i càncer), organitzada pel Reial Casino de Madrid.

El doctor Antonio Sierra ha assenyalat que una de cada vuit dones desenvoluparà un càncer de mama al llarg de la vida. “ Per aquest motiu, és important posar el focus en la prevenció i en el diagnòstic precoç de la malaltia, que ens permetrà tractar-la amb una cirurgia ambulatòria poc invasiva i conservant intacta la mama ”, ha explicat.

Arxiu - L'expert ha participat amb el doctor Víctor Vidal en una jornada organitzada pel Real Casino de Madrid. - GERMANES HOSPITALÀRIES - Arxiu

L'expert ha recordat la importància de l'autoexploració mamària com la millor manera d'avançar un diagnòstic. "Les dones s'haurien de fer l'autoexploració mamària regularment. Aquelles que continuïn amb la menstruació, ho han de fer els dies immediatament posteriors al període. La resta, qualsevol dia del mes", ha indicat.

En el transcurs de la jornada, el doctor Antonio Sierra ha incidit en la necessitat que les dones es facin periòdicament revisió mèdica a les unitats especialitzades en mama . "És important que les dones acudeixin a aquest tipus d'unitats on seran tractades per metges especialistes en mama i on, si tenen algun problema per solucionar, disposaran d'un procés protocol·litzat i dirigit per un mateix equip mèdic", ha sostingut .

Així mateix, el doctor recorda que totes les dones menors de 40 anys s'han de fer anualment una ecografia mamària i, les més grans de 40 anys, una mamografia.