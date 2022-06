El President del Coe, Alejandro Blanco @ep

El president del Comité Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, ha anunciat que suspén la candidatura conjunta entre Catalunya i Aragó per als Jocs Olímpics d'Hivern de 2030, obrint la porta al fet que tots dos territoris puguen presentar una candidatura per separat per a 2034.

Així ho va anunciar aquest dimarts el president del COE, Alejandro Blanco, en roda de premsa en la seu de l'organisme a Madrid, després de la reunió del Comité Executiu, en la qual el principal punt de l'ordre del dia va ser la decisió de no optar als 'Jocs dels Pirineus' en 2030 davant el desacord entre els representants polítics d'Aragó i Catalunya.

Blanco ha acusat el president d'Aragó, Javier Lambán, de portar la discussió sobre la candidatura olímpica a "un terreny no esportiu". "Hem destrossat nosaltres la candidatura", ha sentenciat el president del *COE, afirmant que "no hem sigut capaços d'arribar a un enteniment".

"Cadascun ha d'assumir les seues responsabilitats. Nosaltres hem lluitat perquè hi haja enteniment, respecte i diàleg, però si no hi ha aqueixes bases, no podem seguir i aquesta és la decisió que ha aprovat l'assemblea", ha manifestat Blanco. El dirigent ha lamentat "profundament que aquest projecte esportiu que havia de conjuminar voluntats, ha derivat en enfrontaments polítics interns importants basats en mentides i suposicions". "No podem transmetre aqueixa desunió davant el COI tot ha llastrat el nostre projecte fins a portar-lo a l'esgotament. Allò per què hem lluitat no podem mantindre-ho per no haver-hi acord, la candidatura no existeix", va asseverar, obrint la "possibilitat" que "en el futur" es puguen presentar una candidatura per part de "alguns territoris".

L'anunci del màxim responsable del moviment olímpic espanyol culmina dotze mesos d'encreuaments de declaracions i desacords entre els governs de totes dues comunitats autònomes degut, entre altres coses, al repartiment de les proves i seus del futur programa olímpic que, segons el president d'Aragó, Javier Lambán, no es va tractar "en peus d'igualtat".

La portaveu del Govern, Patricia Plaja, ha afirmat aquest dimarts que seria "sorprenent" que el *COE i l'Executiu central renunciaren a presentar una candidatura única de Catalunya i ha avançat que la Generalitat anava a elaborar en els pròxims dies una proposta en solitari després que Alejandro Blanco comunicara a la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, que descartava la candidatura conjunta.

"Catalunya està preparada per a acollir aquesta candidatura en 2030, 2034 queda molt lluny (...)", va apuntar Plaja, qui va responsabilitzar a Javier Lambán d'haver evitat la candidatura conjunta als Jocs. "Ha guanyat l'anticatalanisme", ha subratllat.