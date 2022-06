La presidenta fundadora de l'Escola Superior de Música Reina Sofia, Paloma O'Shea , i el president de la Fundació Damm, Demetrio Carceller Arce, amb alguns alumnes / @Fundacio_Damm

La Fundació Damm ha signat aquest dimarts 21 de juny un acord de col·laboració amb la Fundació Albéniz pel qual es converteix en nou mecenes de la Càtedra d'Oboe de l'Escola Superior de Música Reina Sofía des del proper curs 2022/2023.

A l'acte han estat presents la presidenta fundadora de l'Escola Superior de Música Reina Sofia, Paloma O'Shea, i el president de la Fundació Damm, Demetrio Carceller Arce, segons ha donat a conèixer la institució.

La Fundació Damm contempla aquest acord com una oportunitat en el foment de l'educació musical i el coneixement dels joves músics a la societat, donant suport a les necessitats diàries als seus estudis ia l'organització d'activitats artístiques com són els concerts per tota la geografia espanyola dels joves músics que conformen la 'Càtedra d'Oboe Fundació Damm'.

La signatura d'aquest conveni subratlla l'aposta de Damm i la Fundació per valors compartits d'esforç, excel·lència i creença en el talent de les persones, així com la voluntat del desenvolupament en les arts, la música i la cultura d'Espanya.

"La Càtedra d'Oboe té una significació especial per a la Fundació Damm, perquè permet que continuem fomentant els valors de l'excel·lència i la cohesió entre els joves gràcies a l'aprenentatge d'un instrument de venerable història. La música és el llenguatge universal de la humanitat i a totes les cultures juga un paper molt important en l'educació i la cura de les persones, així com en la convivència social, que són la raó de ser de la Fundació Damm”, ha destacat Demetrio Carceller Arce.

Per a l'Escola Superior de Música Reina Sofía, centre de referència internacional per a l'ensenyament de joves músics que cada any compta amb 150 alumnes de més de 30 nacionalitats, la incorporació d'aquest nou mecenes suposa un suport molt important per continuar complint els dos objectius fundacionals, donar suport als joves de més talent en el desenvolupament personal i artístic; i apropar la música a la societat.

"Tot el que fem a l'Escola Reina Sofia es basa en el convenciment que la música té un gran poder transformador de les persones i de les societats. El mecenatge que iniciem avui ens permetrà avançar en aquest camí recolzant la Càtedra d'Oboe a les seves necessitats i facilitant la presència de grans mestres oboistes internacionals al programa de Lliçons Magistrals que impulsem a l'Escola com a complement i reforç dels estudis regulars”, ha indicat Paloma O'Shea.