El portaveu d?ERC al Congrés, Gabriel Rufián.

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián , vol que el president del Govern, Pedro Sánchez , desvetlli l'estratègia que té planejada per poder complir el seu propòsit de mantenir-se a la Moncloa fins a finals del 2023, sobretot després de la desfeta del PSOE a les eleccions andaluses de diumenge.

“ Com pensa acabar la legislatura? ”, diu la pregunta que ha registrat perquè el cap de l'Executiu respongui a la sessió de control al Govern a la Cambra Baixa.

La pregunta de Rufián arriba després de la majoria absoluta aconseguida pel PP a les eleccions andaluses, en què el PSOE es va anotar el pitjor resultat de la història en el seu tradicional bastió autonòmic.

Aquest mateix dimarts, el portaveu d'ERC ha avisat Sánchez que "s'equivocaria molt pensant" que aquesta situació s'arregla "fent el Feijóo" . "Si ara es fa el moderat o de dretes, s'equivoca, ha de fer el que és. Si són d'esquerres, que ho demostrin", ha afegit.

El duel entre Rufián i Sánchez es produirà quan les relacions d'ERC amb el Govern segueixen encara malparades pel cas Pegasus i l'espionatge a líders independentistes. Precisament aquest dimecres, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, mantindrà una trobada amb la consellera de Presidència de la Generalitat, Marta Vilagrà, per intentar recompondre relacions entre tots dos governs.

La formació independentista considera que una reunió de Sánchez amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, així com la convocatòria de la taula de diàleg entre els dos governs ajudaria a reconduir les relacions.

I EL PP DEMANA RECTIFICACIONS



Per la seva banda, la secretària general del Grup Popular, Cuca Gamarra , intentarà que Sánchez confessi "que més ha de passar perquè el Govern rectifiqui", una pregunta que també us servirà per treure pit del resultat aconseguit a les urnes pel seu company Juanma Moreno.

A més, Gamarra podrà retreure al president les conseqüències de la seva política econòmica i del seu gir sobre el Sàhara, amb la conseqüent crisi oberta amb Algèria.

A aquest darrer assumpte, el PP també dedicarà la seva interpel·lació setmanal al Govern, un debat amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, que donarà lloc a la votació d'una moció sobre la seva gestió la setmana següent, en què serà l'últim ple ordinari daquest període de sessions.

També tindrà oportunitat d'interrogar Sánchez aquest dimecres el diputat de Compromís, Joan Baldoví, que li demanarà comptes sobre la, al seu parer, "injusta execució de la inversió pública estatal als diferents territoris" del país.