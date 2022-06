La Fiscalia Anticorrupció ha rebaixat més de 20 anys la pena de presó que demanava inicialment per al comissari jubilat José Manuel Villarejo al judici que se celebra a l'Audiència Nacional des del mes d'octubre passat per les peces 'Iron, 'Land' i Pintor ', que passa de 109 anys a 83, segons els escrits de conclusions definitives.

El comissari jubilat José Manuel Villarejo després de declarar a l'Audiència Nacional.

A la sessió d'aquest dimarts, el fiscal anticorrupció César de Rivas ha explicat les modificacions realitzades a les conclusions provisionals respecte a Villarejo i altres dels principals acusats en aquest primer judici pels negocis privats de l'ara policia retirat, fixant així l'acusació definitiva del Ministeri Públic, que ha quedat plasmada en dos escrits.

A Villarejo li han suprimit els delictes de suborn actiu, tràfic d'influències, alguns de descobriment i revelació de secrets i un d'extorsió en grau de temptativa , per això l'acusació fiscal ha passat de 109 anys i 10 mesos a 83 anys i mig .

Per peces, a 'Iron', on es jutja el presumpte encàrrec que el despatx especialitzat en propietat intel·lectual Herrero&Asociados hauria fet el grup empresarial de Villarejo, CENYT, perquè investigués Balder, davant la sospita per part del primer bufet que el segon havia robat la base de dades, Anticorrupció ha canviat els 57 anys inicials per 44.

A 'Land', la Fiscalia ha modificat de 38 anys de presó a 34, per la investigació que el comissari hauria dirigit contra Yolanda García Cereceda, la seva llavors parella Jaime Ostos fill i l'arquitecte Joaquín Torres, entre d'altres, per mandat de Susana García Cereceda a causa del conflicte familiar i empresarial desfermat després de la mort de Luis García Cereceda, l'en altre temps propietari de la companyia promotora de la urbanització de luxe 'La Finca' (Madrid).

Finalment, a 'Pintor', el Ministeri Públic sol·licitava 14 anys de presó per a Villarejo per la feina que li haurien encomanat els germans Juan i Fernando Muñoz Támara per investigar l'empresari Mateo Martín Navarro i el seu advocat, l'exjutge Francisco Javier Urquia, per resoldre la disputa per un deute fiscal. Aquí l?acusació s?ha reduït a 5 anys i 6 mesos a causa del perdó que Urquia ha concedit a tots els acusats en aquesta peça separada.

LA DONA DE VILLAREJO, LA MÉS BENEFICIADA



Anticorrupció també ha reduït les condemnes reclamades per al cercle proper del comissari, és a dir, el seu soci Rafael Redondo, la seva dona Gema Alcalá i el seu fill José Manuel Villarejo Gil.

En el cas de Redondo, el Ministeri Fiscal ha substituït la seva sol·licitud original de 102 anys de presó per una de 70 anys i 6 mesos en eliminar la seva acusació per suborn actiu, tràfic d'influències i alguns delictes de descobriment i revelació de secrets.

No obstant, la rebaixa més substancial és per a la dona del comissari, a qui Anticorrupció ha retirat tots els delictes excepte els de cooperadora necessària del presumpte delicte de suborn passiu del seu marit, de manera que ha passat de 83 anys i 6 mesos de presó a només cinc anys.

Destaca així mateix la variació experimentada pel fill de Villarejo, per a qui els fiscals De Rivas i Miguel Serrano interessaven una condemna de 14 anys que ara han limitat a un any , en tenir en compte el perdó d'Urquia a Pintor, l'única peça per la qual la tija del comissari està sent jutjat.

Pel que fa al conjunt de treballadors i presumptes col·laboradors de CENYT, Anticorrupció ha desistit així mateix de les acusacions per suborn actiu, tràfic d'influències i alguns delictes de descobriment i revelació de secrets, de manera que demana ara 22 anys i mig de presó per a l'ex policia Constancio Riaño, 18 anys per al també expolicia Antonio Bonilla i 9 anys i mig per a l'advocat David Macías.

RETIRADA COMPLETA



A més, els fiscals han retirat completament la seva acusació contra el policia Javier Fernández i el funcionari d'Hisenda jubilat Antonio Chaparro en considerar que, si bé "ha quedat totalment acreditat" que les claus personals de tots dos es van fer servir per accedir a dades reservades que després comercialitzaria CENYT, no s'ha pogut provar que hi participessin. Per tant, s'esfumen les peticions inicials de 25 anys i 4 anys i mig, respectivament.

Alguns dels acusats que van arribar a acords de conformitat amb el Ministeri Fiscal abans de l'arrencada del judici també s'han beneficiat de les reduccions de pena efectuades per la Fiscalia per comptabilitzar els perdons d'Urquia a Pintor i d'Ostos i l'amo de la agència de detectius Método 3, Francisco Marco, a 'Land'.

D'aquest grup d'acusats cal ressaltar el cas dels germans Muñoz Támara, l'acusació del qual ha variat des d'un plantejament provisional de 8 anys de presó a un acord de conformitat de 14 mesos per arribar a una petició definitiva de tres mesos de presó i el pagament una multa.

En la mateixa línia, l'acusació formulada pel Ministeri Públic contra Susana García Cereceda s'ha minorat des dels 16 anys i 10 mesos inicials, que ja van ser transformats de conformitat, a un any i mig de presó.

A manera de tancament, De Rivas ha indicat a la seva exposició que també s'han "modulat" les quantitats de diners que s'exigien en concepte de danys morals per ajustar-les a la "canviant" jurisprudència en aquest àmbit.

Amb tot, Anticorrupció ha canviat la seva acusació inicial respecte a la immensa majoria dels encausats, deixant de banda l'excap de la Unitat Central de Suport Operatiu (UCAO) Enrique García Castaño, per a qui el judici es va suspendre després de patir un ictus el passat 1 de maig.

RECTA FINAL



Amb la presentació de les conclusions definitives, aquest primer judici per 'Tàndem' entra ja a la seva recta final, després de vuit mesos que s'allargaran almenys fins al setembre perquè acusacions i defenses exposin els seus informes i que els acusats facin ús, si així ho desitgen, del seu dret a la darrera paraula.

'Iron', 'Land' i 'Pintor' són les primeres peces de 'Tàndem' que arriben a judici de les més de trenta que componen una macrocausa vertebrada pel presumpte ús que Villarejo hauria fet dels mitjans policials que tenia al seu abast per utilitzar-los a les investigacions privades que feia per als seus clients, des de grans empreses de l'IBEX 35 a particulars.

La línia de defensa de Villarejo ha estat afirmar que era un agent d'Intel·ligència al servei de CNI i Policia Nacional que va fer servir CENYT en benefici de l'Estat. Tot i això, el fiscal Serrano ha advertit al llarg del judici que, encara que el comissari fos efectivament un espia, el que és "intolerable" és que s'omplissin les butxaques amb això.