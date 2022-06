Edició del festival el passat 2018 / Festival Jardin Terramar

El Festival Jardins Terramar ha arribat a un acord de col·laboració amb Renfe perquè aquesta esdevingui el transport oficial de l'esdeveniment, que tindrà lloc a Sitges entre el 28 de juliol i el 13 d'agost. Aquest conveni permetrà que els usuaris d'aquesta empresa de transport gaudeixin d'un 10% de descompte en el bitllet o en l'abonament de Renfe-Rodalies de Catalunya (oferta limitada a l'aforament).

Els bitllets només tindran vigència el dia del concert, en el cas del bitllet senzill, o bé tots els dies que duri el festival, en cas d'agafar l'abonament. Aquesta col·laboració arriba dins el marc col·laboratiu de Renfe amb la cultura de Catalunya, com amb el Festival Cruïlla Barcelona, el Festival Jardins Pedralbes, ARTS d'Estiu, Grec...

FESTIVAL MUSICAL A SITGES

Aquesta serà ja la cinquena edició del festival, i té un objectiu clar: esdevenir un festival de referència, on hi convisquin la cultura, l'oci, la gastronomia i algunes experiències sensorials... Tot això en una ciutat tan important a nivell cultural com Sitges.

En aquest festival hi actuaran artistes de l'alçada de Joan Manuel Serrat, Vanesa Martín, Rozalén o Joan Dausà. A més de la música, l'esdeveniment també comptarà amb una oferta gastronòmica molt diversa, a càrrec de l'empresa Cal Blay, a més d'una zona chill-out on poder gaudir de les actuacions.