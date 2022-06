Sant Joan.a Barcelona. ARXIU

La revetlla de Sant Joan és el dia dels petards, les fogueres i els focs artificials a Catalunya . No obstant, no a tots els municipis serà així. L'elevat risc d'incendi - se n'han produït 250 a Catalunya des de dimecres passat, ha obligat el Govern a prendre mesures. Per evitar un mal major, una sèrie de municipis tindran la prohibició de fer servir pirotècnia o fer fogueres:

- Bigues i Riells del Fai (Vallès Oriental)

- Castellví de Rosanes (Baix Llobregat)

- Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix (Vallès Occidental)

- Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà)

- Vallirana (Baix Llobregat)

- Vallromanes (Vallès Oriental)

D'altra banda, cinc municipis més han adoptat mesures híbrides, i permetran només encendre fogueres o utilitzar pirotècnia en zones específiques:

- Cellera de Ter (Selva)

- Estartit (Baix Empordà)

- Garriguella (Alt Empordà) -únicament davant del cementiri Vell-

- Olivella (El Garraf) -uso únicament a la plaça de Catalunya-

- Sant Julià de Ramis (Gironès)