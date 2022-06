Prop d'1,3 milions d'autònoms es podran beneficiar del principi d'acord al qual han arribat el Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social i les principals organitzacions del col·lectiu. La bona notícia és que amb el nou sistema de cotitzacions es podrà cotitzar en funció dels ingressos que generin.

El ministre Escrivà, en una compareixença. Foto: Europa Press

Segons publica El Confidencial Digital , hi ha un principi d'acord per aplicar un sistema de pagaments progressiu. D'aquesta manera, els que amb els seus ingressos no arribin al salari mínim estalviaran entre 400 i 1.050 euros.



El ministre José Luis Escrivá es reunirà de nou amb autònoms i agents socials el dia 27 de juny, i és llavors quan vol acudir amb una proposta a la qual es doni de la llum verda definitiva. El Ministeri, per ara, confirma les negociacions, però encara no vol donar l'acord per tancat.