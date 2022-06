La de Sant Joan és la nit més curta de l'any, però també, per a molta gent, la més màgica. Això, durant molts anys, ha fet que es desenvolupin rituals, supersticions i tota mena de pràctiques tenen com a objectiu atraure la sort, entre altres. Aquests, per descomptat, varien també en funció del territori.

La tradició està molt vinculada al nostre país, però també se celebra, de formes diverses, a Anglaterra, Portugal, Noruega, Dinamarca, Finlàndia i Estònia. Pel que fa a Sudamèrica, la commemoració recorda que s'acosten al solstici d'hivern.

Et proposem alguns rituals per a la nit del 23 de juny.

-Demanar un desig a les estrelles. És habitual passar la Revetlla a l'aire lliure i, per tant, mirant el cel es pot demanar a les estrelles allò que més vols.

-Encendre fogueres per donar-li força al sol. Potser és la més delicada en aquest 2022 per la situació climàtica de calor i sequedat, però és un clàssic. Tant a les platges com a les ciutats, les fogueres són omnipresents. Com a bonus track pots saltar per sobre.

-Atraure diners. En un moment de crisi econòmica com el que vivim, qualsevol ajuda és benvinguda. El ritual diu que cal deixar una bossa amb cèntims, un bitllet, un imant i un cascavell funciona. Sempre pots provar-ho.

-Banyar-se al mar. Aquesta és molt senzilla... sempre i quan visquis en una població de la costa o puguis desplaçar-te a una. Entrar al mar serveix per purificar l'ànima i curar els mals.

-Cremar objectes. Elimina les males energies i atrau les bones. Escriu tot el que hagis fet malament i el que lamentis en un paper, però també el que vulguis i, quan hagis acabat, posa-ho a dins d'un recipient i crema-ho.