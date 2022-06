Sánchez, durant una intervenció al Congrés. Foto: Europa Press

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha anunciat aquest 22 de juny al Congrés que el decret que el Consell de Ministres aprovarà aquest dissabte per ampliar les mesures per pal·liar els efectes econòmics de la guerra a Ucraïna inclourà una rebaixa de l'IVA de la llum del 10 al 5%.

Sánchez ha fet aquest anunci durant la sessió de control al Govern al Congrés, en resposta al portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, que precisament li demanava que actués davant el creixement de la inflació que, l'advertit, pot "arrasar" el Govern.

El president ha tornat a culpar el conflicte a Ucraïna de la pujada de preus dels últims mesos, ha recordat que l'Executiu ja ha pres mesures per ajudar famílies i empreses i ha garantit que les seguiran prenent posant com a exemple la nova baixada de l'IVA de la llum que ha anunciat per a aquest dissabte.