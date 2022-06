Els usuaris amotinant-se a la línia L86 al seu pas per Viladecans/ @CatPress

Són un cúmul de queixes les que acumula l?empresa Avanza després d?adjudicar-los la gestió dels autobusos al Baix Llobregat: avaries, freqüències que se salten, autobusos insegurs, bruts o abarrotats i els usuaris estan farts d?interposar milers de queixes davant l?AMB.

Aquest dimecres al matí a la línia L86 els usuaris ja no han pogut més després d'esperar més de 45 minuts l'arribada del seu autobús i han portat a terme un motí: “Ells no valoren el nostre temps i nosaltres no paguem el bitllet, a veure si els fa mal la butxaca a final de mes a l'empresa”.

I dit i fet, la majoria de viatger s'han negat en rodó a pagar el bitllet d'un servei sobre el qual només tenen queixes diàries i contínues.

“Però què és el que està fent l'Ajuntament amb les nostres queixes?” deien alguns. "L'altre dia ens vam haver de baixar de l'autobús perquè s'estava incendiant" afirmava una altra usuària. " La línia E86 l'altre dia ens deixo a l'IKEA quan allà no té parada", incorporava a la conversa una tercera usuària.

MARTA: "EL SERVEI ÉS NEFAST, ENS DEIXEN TIRATS EN MEITAT DE QUALSEVOL LLOC"

Marta usuària dels autobusos Avança en declaracions a CatalunyaPress/ @CatPress

En declaracions a CatalunyaPress , Marta, una viatgera de l'autobús amotinat ha afirmat “ el que passa és que el servei és nefast , cada dia funcionen pitjor, no arriben a l'hora i quan arriben la meitat es fan malbé, et deixen tirats a la meitat de qualsevol lloc esperant un altre autobús i la veritat és que ja no pot ser”. A més afegia " Portem més de mitja hora tard als llocs on anem sigui feina, sigui col·legi sigui el que sigui".

Preguntada sobre les denúncies que els usuaris fan sobre la qualitat del serveis que s'està prestant als viatgers Marta ho té clar: “ t'envien un escrit curta i enganxa i ja està, que hi estan treballant, que lamenten les incidències i ja està i per això no surts".

Marta: "Però realment el que jo em pregunto és com l'Ajuntament dóna la concessió a una empresa que no té els autobusos en condicions per servir els ciutadans".

Per a aquesta usuària la solució a aquesta situació insostenible passaria " perquè li donessin la concessió a una empresa que tingui els autobusos i donin un servei en condicions, res més".

ELS USUARIS QUEIXANT-SE DEL PÈSSIM SERVEI QUE SE'LS PRESTA CADA DIA

ELS AJUNTAMENTS VAN DEMANAR A AVANÇA QUE MILLORARÀ EL SERVEI EN ELS SEUS MUNICIPIS AL GENER