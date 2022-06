Veïns de l'entorn de l'Hospital Sociosanitari Francolí de Tarragona es queixen de la brutícia que hi ha al barri on viuen. "Sembla un abocador municipal", denuncien al Diari de Tarragona.

L'entorn de l'Hospital, un punt "abandonat", segons els veïns. Foto: Google Maps

Es queixen que el servei de neteja, que gestiona l'empresa FCC, no passa per la zona on viuen, ja que alguns dels carrers no estan incorporats al contracte. Citant fonts municipals, el mitjà diu que els punts per on no es neteja no estaven urbanitzats fa dos anys, quan es va formalitzar el contracte amb la companyia.

Els veïns denuncien que, constantment, troben llaunes, caixes de cartró i tota mena de residus a la via pública i lamenten la gravetat de la situació, tenint en compte l'enorme afluència de cotxes que passen per la zona, per anar a l'hospital de referència de la demarcació, el Joan XXIII.