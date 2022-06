El Conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha presentat aquest dimecres 22 de juny el dispositiu que la Generalitat posa en marxa per a la revetlla de Sant Joan 2022. Serà la primera que tornarà a celebrar-se sense restriccions sanitàries per la Covid-19, però Interior ha presentat les restriccions i mesures que la població ha de tenir en compte, a banda d'apuntar el reforç que tindran cossos com els Mossos, els Bombers i els efectius de Protecció Civil.

Elena, durant la presentació del dispositiu. Foto: Interior

Elena ha volgut fer una crida a la "responsabilitat" de la gent per "poder seguir fent servir els espais naturals" després de la nit del 23. El Conseller, però, ha apuntat que està prohibit llençar cap mena d'aparell pirotècnic en qualsevol punt que estigui a menys de 500 metres d'una zona forestal. La prohibició també s'aplica al llançament de fanalets voladors, que Elena considera "perillosos i que no tenen sentit". Igualment, continua fent-se la recomanació de no guardar petards a la butxaca i no subjectar-los amb les mans ni a prop de la cara.

Interior també ha explicat el reforç de plantilla per a tots els cossos que vetllen per la seguretat i el bon funcionament durant la Revetlla. En aquest sentit, es desplegaran un total de 2.400 Mossos d'Esquadra en tot el territori.

De la mateixa manera, el conseller ha anunciat el reforç per al cos de Bombers, que serà de 160 efectius respecte del que tindria en qualsevol altra nit.

Elena també apunta que s'incrementarà la presència dels Agents Rurals, claus per vigilar les fogueres i la pirotècnia. I és que cal extremar les precaucions amb el llançament de petards o coets prop de zones boscoses, perquè la Revetlla arriba amb un elevat risc d’incendi forestal.

El Conseller també ha apuntat que l'any 2021 (amb mesures Covid) el 112 va rebre més de 5.000 trucades i ha indicat que aquest servei d'atenció telefònica també es reforçarà.

També hi haurà més voluntaris de Protecció Civil i Interior ha apuntat que els Ajuntaments també tenen la recomanació d'habilitar zones dels seus municipis per a l'ús de pirotècnia.

El dispositiu es completa amb els controls a les carreteres, d'alcohol i de drogues.