La Generalitat ha constatat que el municipi de Sant Adrià del Besòs no supera els valors de contaminació de referència legislats per la Unió Europea després de fer una campanya de mesurament de la qualitat de l'aire al territori, després de queixes de la plataforma veïnal AireNet.

El director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat, Marc Sanglas, ha presentat aquest dimecres en roda de premsa l'informe de resultats de la campanya amb el regidor d'Emergència Climàtica de Barcelona, Eloi Badia; la gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), Carme Borrell; i la tercera tinenta d'alcalde de Sant Adrià, Ruth Soto.

La Generalitat ha dut a terme la campanya entre el 8 de novembre del 2021 i el 25 de gener del 2022 al passeig Antonio Machado, al barri de la Catalana, a petició de l'Ajuntament del municipi, a través de tres unitats mòbils que avaluen els contaminants atmosfèrics.

Sanglas ha assegurat que el control de la qualitat de l'aire sobre l'àrea metropolitana de Barcelona i les zones de protecció especial "és constant", amb 25 punts de mesurament, una xarxa que ha destacat que és molt més extensa del que marca la directiva europea.

Així mateix, ha posat en valor "la sensibilitat" del Govern i de la resta d'administracions de l'entorn de Barcelona i Catalunya respecte a aquesta qüestió, sobre la qual ha insistit que continuaran treballant per millorar-la i anar més enllà del que marquen les directives europees.

Aquest informe de la Generalitat se suma a dos que ja va realitzar l'ASPB: un sobre mortalitat, en què es va constatar que "no hi havia diferències significatives" entre la situació de Sant Adrià i la de la resta de la ciutat, i un altre d'anàlisi de dioxines i furans, en què es va concloure que no hi havia cap risc, ha explicat Borrell.

Soto ha agraït a la Generalitat haver realitzat la campanya i ha assegurat que continuen treballant per millorar les accions que permetin vetllar per la qualitat de l'aire: "No podem obviar que el barri es troba en una situació benestant".

"UN DELICTE DE RISC, NO DE SALUT PÚBLICA"



La presentació d'aquest informe coincideix amb la causa oberta per presumpte delicte ecològic de la incineradora de residus de Sant Adrià de Besòs, gestionada per l'empresa pública Tersa, sobre la qual Sanglas ha rebutjat pronunciar-se i ha assegurat que la Conselleria d'Acció Climàtica ha aportat totes les dades que se'ls ha reclamat des del jutjat.

Badia ha matisat que es tracta d'"un delicte de risc i no de salut pública" i ha remarcat que no s'està jutjant la contaminació de l'aire, per això ha transmès tranquil·litat donat els resultats de l'informe.

"És important fer l'apel·lació perquè podem fer entendre que hi ha un problema de salut pública. On hem de donar les explicacions és un tema de risc", ha apuntat.