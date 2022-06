La Secció Tercera de l'Audiència de Sevilla té fixat un judici per a aquest dijous, contra una dona per a la qual la Fiscalia demana vuit anys de presó per un suposat delicte d'administració deslleial, després de perpetrar suposadament un "desfalc" sobre la seva tia, vídua i sense descendents, deixant en "números vermells" un compte bancari amb què comptava l'afectat amb uns 250.000 euros acumulats i venent en benefici propi les propietats de la víctima.

Detall de la façana principal de l'Audiència Provincial de Sevilla, 21 de juny de 2022 a Sevilla (Andalusia, Espanya) @ep

Segons l?escrit d?acusació de la Fiscalia, l?acusada és Milagros MD; actualment de 54 anys d'edat, que el 2002 es va divorciar del seu marit i juntament amb les seves dues filles llavors menors d'edat , es va instal·lar "al domicili de la seva tia, que l'havia criat de petita i que estava vídua i sense descendents des de la mort del seu marit", sent a més la seva tia una persona posseïdora d'"un important capital mobiliari i immobiliari".

Un cop instal·lada al costat de la seva tia, segons la Fiscalia, l'acusada "la va estar fustigant de forma continuada" fins a aconseguir que l'autoritzés al capdavant del seu compte corrent, amb què va realitzar diversos moviments "en benefici propi i perjudici" del seu familiar , retirant 173.100 euros entre 2008 i 2010 de dipòsits a termini fix.

A més, hauria obert un fons d'inversió per valor de 54.000 euros del qual extreia "els reemborsaments que generava", fins a un total de 84.022 euros entre el 2010 i el 2016, segons l'escrit d'acusació del Ministeri Públic.

MÉS "DESPESES EN BENEFICI PERSONAL"



Igualment, hauria carregat a compte de la seva tia "transaccions i despeses més modestes per al seu benefici exclusiu i personal", fins a l'extrem que abans dels fets, la perjudicada comptava amb un capital estimat de 250.000 euros, i ara tot aquest capital" ha desaparegut, arribant a estar en saldo negatiu".

La dona fins i tot hauria convençut la seva tia perquè li cedís la titularitat d'una vivenda de Los Palacios i Villafranca, que va vendre després per 306.657 euros, uns diners que l'encartada hauria fet servir per "comprar una casa" que ella utilitza com a actual residència; aprofitant a més els diners recollits de la "venda d'uns solars" que posseïa també la seva tia, per comprar per a si una altra casa més a Chiclana de la Frontera (Cadis).

"AÏLLADA SOCIALMENT"



L'encartada, segons la Fiscalia, hauria ingressat la seva tia en un centre de gent gran, on l'hauria "aïllat socialment" perquè no rebés visites d'altres familiars o familiars, a fi de "mantenir-ne l'influx i evitar que es negués a acatar els seus desitjos" , sempre segons la Fiscalia. "La tenia acovardida i cohibida", considera el Ministeri Públic, que detalla que l'afectada, finalment, va revocar "el poder notarial que li havia concedit" a la neboda, davant el "desfalc patit".

Donat el cas, de cara al judici a celebrar en contra a la Secció Tercera de l'Audiència de Sevilla, la Fiscalia reclama per a l'acusada un total de vuit anys de presó, com a presumpta autora d'un delicte d'administració deslleial, així com una multa de 7.200 euros.