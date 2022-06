El diputat de Compromís al Congrés, Joan Baldoví , s'ha mostrat convençut que Mónica Oltra , malgrat haver presentat la dimissió aquest dimarts com a vicepresidenta de la Generalitat valenciana, serà "una magnífica candidata" de la coalició a les properes eleccions autonòmiques i ell s'ha descartat com a possible alternativa.

El diputat de Compromís al Congrés dels Diputats, Joan Baldoví

En una roda de premsa a la Cambra Baixa, Baldoví ha recalcat que la dimissió d'Oltra va ser fruit d'una decisió tant "personal" com "col·lectiva" i ha elogiat la "grandesa, generositat i valentia" de la líder de la coalició per deixar tots els seus càrrecs a la Generalitat i també el seu escó a les Corts Valencianes.

ARA TOT IRA MÉS RÀPID



Preguntat si estaria disposat a deixar el Congrés i anar-se'n a València, el diputat ha recalcat que això "no arribarà" perquè ara el cas d'Oltra sortirà del Tribunal Superior de Justícia i passarà a la jurisdicció ordinària, en deixar de ser aforada, de manera que l'assumpte "anirà més ràpid" i donarà temps que Oltra pugui concórrer de nou com a cap de càrtel a les autonòmiques del maig del 2023.

Respecte a qui la succeirà a la Vicepresidència de la Generalitat, s'ha limitat a comentar que seran els partits que integren Compromís els que hagin d'acordar quin perfil s'escull i que la persona que es designi comptarà amb tot “el suport i la confiança del conjunt” de l´organització".

Finalment, ha mostrat el seu desig que, després del pas al costat fet per Oltra, ara es posi el focus sobre les polítiques del conegut com a 'Govern de Botanic' i ha avisat que si es vol reeditar aquesta coalició en el futur ha de haver "respecte" entre tots els seus integrants.