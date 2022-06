El president de la Confederació Espanyola dOrganitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi, en una imatge darxiu.

El president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) , Antonio Garamendi, ha lamentat aquest dimecres la pèrdua d'imatge d'Espanya amb la retirada de la candidatura espanyola per als Jocs Olímpics d'Hivern del 2030.

Garamendi ha expressat la seva "tristesa com a espanyol" davant aquest succés al començament de l'Assemblea General de la CEOE 2022, que se celebra aquest dimecres a la seu del Comitè Olímpic Espanyol (COE), a Madrid.

" Aquesta candidatura, que havia de ser una autèntica meravella dels Jocs d'Hivern, per diferències (...) s'ha malmès ", ha dit el president de la CEOE, aprofitant l'obertura de l'Assemblea a la seu del COE.

Per al president els empresaris, la decisió "és una autèntica tristesa" i suposa una "una pèrdua econòmica" tant per a Espanya com per a Catalunya i Aragó, comunitats partícips en aquesta candidatura.

“ Tots junts anem més i més lluny. Espanya, quan és a l'exterior, necessita anar amb una sola veu ”, ha conclòs Garamendi.

El COE va confirmar dimarts que finalment no presentarà cap candidatura conjunta als Jocs Olímpics d'Hivern del 2030 per "no haver-hi acord" entre els governs d'Aragó i Catalunya.