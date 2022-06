Arxiu - La Policia Nacional deté un fugitiu del grup criminal Ndrangheta a Barcelona. - POLICIA NACIONAL - Arxiu

Un control rutinari de la Policia Municipal de Castelldefels (Barcelona) ha permès detenir Vitorrio Raso, un presumpte capo de la màfia italiana que feia gairebé dos anys que era pròfug, evitant en aquest temps la seva extradició per ordre de l'Audiència Nacional.

Es tracta del suposat integrant de la màfia calabresa de la 'Ndrangheta' que va quedar en llibertat el 13 d'octubre del 2020 després de declarar davant del jutge de reforç del Jutjat Central d'Instrucció Número 6 de l'Audiència Nacional. El líder mafiós havia estat localitzat el dissabte 10 d'octubre després de dos anys de recerca policial, atenent una Ordre Europea de Detenció i Lliurament (OEDE) dictada per Itàlia pels delictes de pertinença a organització criminal, extorsió i tràfic d'estupefaents.

La detenció gairebé dos anys després, avançada per 'El País' i que confirmen a Europa Press fonts policials, s'ha dut a terme després que els agents de la Policia Municipal s'adonessin que dues persones s'havien baixat de forma sospitosa d'un cotxe conduït per un tercer, abans d'arribar al control rutinari establert al terme municipal de Castelldefels.

El conductor del vehicle va presentar documentació que els agents van determinar que no era fiable i, en paral·lel, van alertar una patrulla perquè detingués les altres dues persones que s'havien baixat del cotxe, que van resultar ser el presumpte capo de la màfia italiana i una dona que viatjava amb ell.

Els detinguts van ser traslladats a dependències dels Mossos d'Esquadra, on van ser identificats mitjançant la confrontació d'empremtes, comprovant que un tenia en vigor una ordre europea de recerca i detenció (OEDE) dictada per Itàlia. Tant al presumpte capo com al conductor del cotxe se'ls imputa ara, a més, el delicte de falsedat documental.

Segons les fonts esmentades, els arrestats romanen a dependències dels Mossos d'Esquadra a l'espera que el Jutjat Central de l'Audiència Nacional que entenen de la causa ordeni el trasllat a les dependències d'aquest òrgan a Madrid.

Quan va transcendir l'error que va deixar en llibertat aquest individu, fonts jurídiques van assenyalar que a l'Audiència Nacional, una vegada que els van comunicar la detenció dissabte, es va postergar la passada a disposició judicial perquè l'arrestat era a l'hospital. Quan va ser interrogat el dimarts 13 d'octubre davant del magistrat Alejandro Abascal ho va fer només per un delicte d'extorsió, per això es va acordar llibertat.

Per part seva, fonts policials han recordat que la detenció de Vittorio Raso es va dur a terme en virtut a una OEDE i que, en ser aquesta ordre europea un mecanisme entre jutjats, l'Audiència Nacional disposava de tota la informació i els delictes pels quals Itàlia reclamava la detenció: pertinença a organització criminal, extorsió i tràfic d?estupefaents.

El 12 d'octubre -festiu nacional- del 2020, la Policia Nacional va emetre un comunicat anunciant l'arrest en què indicaven que era un 'vangelo' de la 'Ndrangheta, figura destacada dins de l'organització calabresa, i que desenvolupa principalment la seva activitat criminal a través del tràfic de drogues i armes. En aquest comunicat es detallaven que els delictes eren organització criminal, extorsió i trànsit d'estupefaents.