Sí, la Revetlla monopolitza el lleure del cap de setmana. Però Barcelona sempre t'ofereix moltes més possibilitats. La nostra selecció de propostes per a aquests tres dies:

-Sopar Popular a Casa Orlandai: Torna el tradicional sopar a la Casa Orlandai per la Revetlla de Sant Joan. El Centre Cívic de Sarrià torna amb la reunió anual que començarà a les 9 de la nit. El centre obrirà les portes una hora abans per evitar aglomeracions. El sopar costa 16 euros per persona.

-Revetlla de Sant Joan al Grand Hotel Central. Una proposta diferent a Ciutat Vella. L'skybar és un lloc idíl·lic, amb unes vistes de luxe de la ciutat. A més els que triïn aquesta opció gaudiran de l'actuació de Manos de Fuego.

-Dones sense llar. Històries de supervivència. Aquesta exposició és una mostra de l'obra de la fotoperiodista Claudia Frontino. Aquest treball va fer que guanyés el Premi Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social. Es pot visitar a la tercera planta de la biblioteca Vapor Vell del barri de Sants.

-Barcelona 92: l’impuls d’una ciutat. Enguany, que es compleixen tres dècades de la celebració dels Jocs Olímpics a la ciutat, s'han preparat tota mena de propostes. Aquesta exposició n'és una i es podrà visitar fins a principis d'agost. Una cita imprescindible per veure la transformació de Barcelona.

-Orgullosa. Els tres dies del cap de setmana llarg (de fet, fins al dimarts 28) hi haurà propostes de l'Orgullosa, les activitats que l'Ajuntament ha preparat al voltant del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI. Consulta la programació sencera i tria on vols anar!

-El cel d'avui: viatge astronòmic en directe. Una proposta lúdica i entretinguda perquè els més menuts de la casa puguin conèixer objectes celestes, les efemèrides i les constel·lacions que podem veure a la nit. Hi ha sessions tant el dissabte 25 com el diumenge 26 a les 12 del migdia al Cosmocaixa. Pots comprar les entrades en aquest enllaç.

-El Flea. Gangues, vintage, segona mà, petits tresors en forma de llibre, disc, roba, complements de moda… tot el busques i més ho pots trobar el diumenge 26 a partir de les 10 del matí a la plaça Blanquerna, al Raval.

-Camilo en concert. El cantautor i músic colombià arriba al Palau Sant Jordi a les 9 de la nit del diumenge 26. Tot i que la seva fama mundial és relativament recent, la seva trajectòria musical es remunta al 2008. Tutu, Pegao, Índigo i KESI seran temes que no faltaran en el concert.

-Lexter en concert. En el format íntim i en el marc incomparable de la Casa Batlló, aquest cantant natural d'Oxford posarà sobre l'escenari tot el seu art. Swing, pop, rock, soul i rhythm & blues són els gèneres que domina a la perfecció.