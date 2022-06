El balanç de morts a causa del terratrèmol de magnitud 6,1 a l'escala oberta de Richter registrat aquest dimarts a la nit a la província afganesa de Jost (est), a prop de la frontera amb Pakistan , ha ascendit a més d'un miler , segons han confirmat aquest dimecres les autoritats afganeses.

El Departament d'Informació i Cultura de la província de Paktika, la més afectada pel sisme, ha indicat que més de mil persones han mort i més de 1.500 han resultat ferides als districte de Gatan i Barmal, abans d'afegir que el balanç de morts podria augmentar en les properes hores , segons les informacions recollides per l'agència estatal afganesa de notícies, Bakhtar News Agency.



Aquesta xifra no inclou per tant els morts en altres zones de la província de Paktika i de l'adjacent Jost, on s'ha situat l'epicentre del sisme, per la qual cosa el balanç conjunt podria ser molt superior, tot esperant que les autoritats donin una xifra unificada.



Hores abans, el viceministre per a Gestió de Desastres de l'Afganistan, Sharafudín Muslim, havia indicat en roda de premsa que 920 persones havien mort i 610 havien resultat ferides a conseqüència del sisme i ha anunciat el pagament de compensacions per als familiars de les víctimes.



Minuts abans de les declaracions de Muslim, el líder suprem dels talibans, el mul·là Hebatulà Ajundada, havia xifrat en prop de 300 els morts, en un missatge en què a més va traslladar el seu condol a les víctimes del sisme, que ha afectat també la província de Jost,

on va tenir el seu epicentre.



" És possible que el nombre de morts augmenti encara més ", ha dit Ajundzada, que ha mostrat la seva "gran tristesa" pel que ha passat". "L'Emirat Islàmic de l'Afganistan presenta el seu més sincer condol a les famílies i als éssers estimats de totes les víctimes", ha manifestat.



Així mateix, el líder dels talibans ha destacat que les autoritats "adoptaran totes les mesures necessàries per evacuar els màrtirs i transportar i atendre els ferits", així com per "donar una ajuda immediata a les persones afectades".



" Demanem igualment a la comunitat internacional, les organitzacions caritatives i totes les organitzacions humanitàries que ajudin el poble de l'Afganistan a fer front a aquesta gran tragèdia ", ha conclòs Ajuntada en el seu comunicat, publicat pel portaveu dels talibans, Zabihulá Muyahid.



Muyahid mateix ha ressaltat a través d'un missatge al seu compte a Twitter que les autoritats han celebrat "una reunió d'emergència" per "discutir el lliurament d'assistència als afectats pel terratrèmol". La trobada ha estat encapçalada pel primer ministre, Mohammad Hasán

Ajund.



"A més d´expressar la seva simpatia per totes les víctimes del sisme, durant la reunió s´ha demanat a totes les agències implicades que enviïn equips d´emergència a la regió", ha dit, abans d´anunciar l´enviament d´aliment, roba i medicines a les zones afectades.



REACCIONS INTERNACIONALS



Per part seva, el coordinador humanitari de les Nacions Unides a l'Afganistan, Ramiz Alakbarov, ha subratllat que l'Oficina de Nacions Unides per a la Coordinació d'Afers Humanitaris (OCHA) i la missió de l'ONU al país "estan analitzant les necessitats i responent a les conseqüències del terratrèmol, que ha segat centenars de vides ”. "Els nostres condols a les famílies dels morts, la resposta està en camí", ha destacat.



Així mateix, el comissari europeu de Gestió de Crisi, Janez Lenarcic, ha indicat al seu compte a Twitter que "el Centre de Coordinació de Resposta a Emergències (ERCC) està supervisant la situació de prop i està preparat per coordinar l'assistència de la Unió Europea ".



Al condol s'hi ha sumat l'Ambaixada dels Estats Units a Kabul, que ha mostrat la seva "profunda tristesa". "Oferim les nostres sentides condols a tots els que s'han vist afectats per aquest succés devastador", ha apuntat en un breu missatge a Twitter.



El terratrèmol va tenir el seu epicentre a uns 44 quilòmetres de la ciutat de Jost, mentre que el seu epicentre ha estat a una profunditat d'uns 51 quilòmetres, segons les dades publicades a la seva pàgina web pel Servei Geològic dels Estats Units (USGS).



Els mitjans de comunicació del Pakistan han informat que un sisme lleu ha sacsejat la capital, Islamabad i altres parts del país, sense que ara com ara les autoritats pakistaneses s'hagin pronunciat sobre possibles víctimes al seu territori.