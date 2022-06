Un avió que transportava 137 persones es va estavellar en un aeroport de Miami (Estats Units) i es va incendiar. El pilot es va veure obligat a fer un aterratge d?emergència després que fallés el tren d'aterratge de l'aeronau. Els passatgers van reportar "pànic" i "crits per tot arreu" durant l'incident, que va tenir lloc a bord d'un vol de Red Air . Hi havia partit de Santo Domingo a República Dominicana dilluns.

Avió en flames - TWITTER

L'avió arribava a l'aeroport de Miami a les 5:30 pm quan va passar el desastre. Un petit edifici i una torre de comunicacions a la terminal van rebre danys a causa de la força del caòtic aterratge. L'avió finalment es va aturar a prop d'una àrea coberta d'herba al costat de la pista abans que una columna de fum espessa comencés a sortir de l'ala esquerra.

Tres persones van ser traslladades a l'hospital després de l'incident. " En realitat vaig pensar que moriria ", va dir Paola García a CBS Miami . "Hi havia un ancià al meu costat i l'estava abraçant. Va ser horrible", recorda l'afectada.

"Estàvem fent tombs d'una banda a l'altra i totes les finestres com si es trenquessin i després tot està bé. Aleshores la gent va començar a córrer i córrer perquè hi havia foc per tots els costats", afirma García.