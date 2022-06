El Govern de Castella-la Manxa ha precintat una finca ubicada a la província de Toledo després que una pacient menor d'edat positiu en còlera --primer cas autòcton des del 1979-- declarés haver begut aigua de l'immoble.

La directora general de Salut Pública de la Comunitat de Madrid, Elena Andradas

La directora general de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat de Madrid, Elena Andradas, ha confirmat en la seva intervenció a la VIII Jornada sobre vigilància de la salut pública, que “ s'ha produït un cas de còlera diagnosticat a la Comunitat de Madrid, que es comunica no només al Ministeri de Sanitat sinó a l'administració territorial corresponent amb la intervenció dels inspectors de salut pública per evitar, cancel·lar l'activitat en aquesta finca concreta on hi havia una activitat detectada a partir de la investigació epidemiològica ”.

Fonts de la Conselleria de Sanitat del Govern regional confirmen a Europa Press que va ser l'Institut Carles III el que va contactar dies enrere amb els serveis sanitaris autonòmics alertant que la pacient, ingressada a una altra comunitat autònoma, donava positiu en còlera després de fer-li una analítica.

Aquesta pacient va al·legar haver estat en una finca de Toledo on va beure aigua. En localitzar aquesta finca, la Conselleria de Sanitat va procedir a realitzar les anàlisis oportunes, després d'això es va detectar còlera a l'aigua, fet que n'ha motivat la clausura.