Punt i final a la segona etapa de Jennifer Hermoso amb la samarreta blaugrana. La davantera madrilenya de 32 anys ha anunciat aquesta matinada que deixa el Barça després de cinc temporades dividides en dues etapes. Tot i els rumors que vinculaven Hermoso amb un suposat retorn a l'Atlètic de Madrid, el seu destí no ha pogut ser més inversemblant: el Pachuca mexicà.

La davantera s'ha volgut acomiadar de l'afició blaugrana amb una carta d'allò més emotiva, en la que explicava que "ha viscut moments meravellosos", i que "poder guanyar-ho tot amb aquesta samarreta és una cosa que sempre m'emportaré".

Per tant, Jennifer Hermoso marxa al Club de Fútbol Pachuca després de signar contracte per un any. D'aquesta forma es convertirà en la tercera futbolista millor pagada del món, segons apunta Mundo Deportivo, i passarà a cobrar més que qualsevol altra futbolista del Barça. A més, és un moviment estratègic per la lliga mexicana, que aconsegueix el seu primer gran fitxatge per donar ressó a aquesta competició.

MÀXIMA GOLEJADORA HISTÒRICA DEL BARÇA

La davantera madrilenya ha estat cinc temporades al Barça. En la seva primera estància, va estar-hi des de la temporada 2015/16 fins a la 2016/17. Després de marxar al PSG i a l'Atlètic de Madrid, va retornar a Can Barça la temporada 2019/20 fins avui.

En aquests cinc anys, Hermoso s'ha convertit en la màxima golejadora de la història del Barça femení amb 181 dianes.

Hermoso podrà lluir en el seu palmarés blaugrana una Champions, cinc lligues, cinc Copes de la Reina, dues Supercopes d'Espanya i cuatre Copes de Catalunya.