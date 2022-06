Arxiu - Façana del Palau de Justícia de Catalunya, seu del TSJC i de l'Audiència de Barcelona.

El Tribunal Superior de Justícia (TSJC) ha instat el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, que "dicti les instruccions, resolucions i circulars en matèria de personal docent" per assegurar que es compleix la sentència que obliga a impartir almenys un 25% d'hores lectives en català.

Ho ha fet en dues interlocutòries d'aquest dimecres, que desestimen dos recursos de la Generalitat: el primer confirma l'execució que va ordenar a instàncies de l'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB), i en la segona fa el mateix amb la interlocutòria que va acceptar la petició del pare d'un alumne, a qui el tribunal va donar legitimitat per personar-se com a part afectada al procediment.

El tribunal retreu a la Generalitat que al·legui que la sentència vulnera drets d'alumnes i professors però, "no obstant, no contribueix a argumentar per què considera que amb la decisió s'estan violentant els drets dels alumnes i professors quan es tracta de assegurar és un mínim d´impartició d´hores lectives de castellà i català a les escoles".