La Generalitat de Catalunya abonarà entre el 2022 i el 2023 els 40 milions d'euros d'ajuts als agricultors i empreses de fruita de pinyol i ametlla afectats per les gelades de principis d'abril que la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, va anunciar al maig.

Així ho ha explicat aquest dimecres el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en roda de premsa a Lleida amb la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, i el d'Empresa i Treball, Roger Torrent, que hi han assistit a la taula agrària, en què estan representades les organitzacions del sector.

La Conselleria d´Empresa i Treball abonarà els vuit milions corresponents a les empreses aquest any i la d´Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural entre els dos exercicis.

"Mobilitzarem 40 milions d'euros d'ajudes al sector agrari per pal·liar una part de les pèrdues ocasionades per les gelades a la fruita de pinyol i l'ametller per donar liquiditat a les empreses amb l'objectiu que es continuï l'activitat", ha afirmat Aragonès , que ha qualificat les gelades d'abril com les més importants dels darrers trenta anys.

TERESA JORDÀ I ROGER TORRENT



Per part seva, Jordà ha reafirmat el compromís del Govern amb el sector, perquè no es pot permetre "perdre ni una sola hectàrea més ni cap explotació agrària o ramadera". Torrent ha explicat que, si el Govern col·labora en les ajudes, la Conselleria obrirà una nova línia d'ajudes per a la fruita de llavor.

Les ajudes consistiran, d'una banda, en la compensació de les pèrdues no cobertes per les assegurances agràries de les explotacions de fruita dolça i ametller afectades, i de l'altra, en ajudes a cooperatives agràries i centrals fructícoles per compensar la producció de fruita de pinyol i ametlla que no s'ha pogut comercialitzar.

En el cas de les explotacions no assegurades, aquests imports es reduiran a la meitat, i hi ha un import màxim d'ajuda de 100.000 euros per explotació , amb la limitació del 90% de les pèrdues o del 80% de les pèrdues –en funció de si està en zones de limitacions naturals o no, respectivament - una vegada restat l'import de la indemnització de l'assegurança a les explotacions assegurades.

Les persones beneficiàries són agricultors i agricultores, cooperatives i centrals de les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d'Urgell, l'Urgell, el Segrià (Lleida), la Ribera d'Ebre i la Terra Alta (Tarragona).

REACCIONS DEL SECTOR

Per part seva, en un comunicat, Unió de Pagesos (UP) ha assenyalat que aquesta ajuda aprovada pel Govern per pal·liar els greus efectes de les gelades "és imprescindible per reduir l'impacte dels danys".

En un altre comunicat, Joves Agricultors i Ganaders de Catalunya (JARC) ha afirmat que les pèrdues de la majoria d'explotacions són molt superiors a les estimades per la Conselleria, ja que les estadístiques de què disposen situen el rendiment mitjà de fruita dolça a 21.258 quilos per hectàrea, quan la mitjana, asseguren, és de 27.940 quilos per hectàrea.

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha valorat positivament en un altre comunicat l‟anunci del Govern de la Generalitat, i ha reclamat que es tramiti amb urgència l‟ajuda estatal per disposar de l‟autorització de la Comissió Europea i poder transferir els recursos al sector.