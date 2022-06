Un jurat de Los Angeles ha declarat culpable el comediant i actor Bill Cosby per agredir sexualment Judy Huth quan era una adolescent de 16 anys a la mansió de Play Boy el 1975.



El Tribunal, format per vuit dones i quatre homes, ha imposat Cosby que compensi Huth amb 500.000 dòlars (476.000 euros) per causar-li danys i perjudicis , encara que no se l'ha sentenciat amb cap condemna penal, segons ha informat la cadena nord-americana CNN.

Bill Cosby @europapress



Cosby hauria provocat "intencionalment" una agressió sexual perjudicial a Huth, ja que l'actor sabia que ella tenia menys de 18 anys quan la va assetjar en una de les habitacions de la coneguda Mansió Playboy, ubicada a Los Angeles (Califòrnia).



Huth va presentar el cas per primera vegada el 2014, al·legant agressió sexual i "imposició d'angoixa emocional tant intencional com negligent". La presentació original deia que l'incident va passar el 1974 quan Huth tenia 15 anys, però la línia de temps es va revisar més tard el 1975, quan Huth en tenia 16.



En la seva denúncia, Huth va relatar que va conèixer Cosby en un parc on estava gravant una pel·lícula. Després d'entaular amistat amb Huth i un amic, Cosby suposadament els va convidar a unir-s'hi al seu club de tennis. Des d'allà, va al·legar Huth, el comediant les va convidar a una casa on va servir a les joves múltiples begudes alcohòliques i després les va portar a la Mansió Playboy , segons CNN.



La decisió judicial s'ha produït gairebé un any després que s'anul·lés la condemna penal per una altra agressió sexual a Pennsilvània i després que fos alliberat de presó --on va passar dos anys-- per una condemna de tres anys per drogar una exjugadora de bàsquet i abusar-ne.



Aquesta demanda de Huth ha estat un dels darrers reclams legals restants en contra de Cosby després que la seva defensa aconseguís resoldre altres casos.