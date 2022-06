Foment del Treball ha acollit la presentació de la 26a edició del llibre “Estructura Econòmica de España”, un clàssic sobre l'economia espanyola que narra la seva evolució des del 1960 fins a l'actualitat. Es tracta d'una publicació que inclou estadístiques actualitzades i ajustades a la situació política i econòmica de cada moment, amb una mirada atenta a les interrelacions amb l'exterior.

Al llibre, que ha estat presentat pel seu autor, el professor Ramón Tamames , se subratllen els canvis estructurals transcendentals, econòmics i també polítics, que s'han produït a Espanya. Entre ells ha remarcat moments clau per a l'economia espanyola com el pla d'estabilització del 1959, la inestabilitat en els preus del petroli a la dècada dels 70 quan l'OPEP cobrava un impost del 6% sobre el PIB, els pactes de la Moncloa, l'accés a la Unió Europea, la crisi dels .com, la crisi econòmica del 2007 i els efectes provocats per la situació actual de la pandèmia.

Tamames ha alertat de la situació en declivi de la demografia espanyola, les dificultats del creixement del sector agrari, els límits que presenta el creixement energètic, així com la delicada situació en què es troba el sector de la ciència i la innovació. D'altra banda, ha defensat la necessitat de l'actual sistema territorial de comunitats autònomes, ja que segons ell ha d'estar al servei de la intel·ligència i la racionalitat. "Els polítics els manca visió de conjunt", ha assegurat, i anima que el llibre pot servir com una "píndola" per millorar l'economia espanyola.

Per part seva, el coautor de llibre, Antonio Rueda, ha destacat els reptes a què s'enfronta l'economia espanyola i ha subratllat els valors de l'empresari com l'esforç i la iniciativa. "Tenim un país amb grans capacitats", ha sentenciat. Rueda ha tingut paraules d'agraïment a l'hora de ressaltar l'honor de poder col·laborar amb Ramón Tamames a l'elaboració del llibre.

El president d'Agbar, Ángel Simón, ha traslladat la importància de comptar amb elements de consens, destacant el coneixement, el rigor científic, les aliances i el treball conjunt com a imprescindibles per continuar avançant i progressant, en un entorn complex i canviant. “La incertesa actual requereix, més que mai, eines per discernir i donar resposta als desafiaments globals, facilitant la presa de decisions per al progrés conjunt. Aquesta obra, per les guies que facilita, n'és un exemple” ha afirmat.

Igual que Tamames, Simón ha defensat el sistema de col·laboració publicoprivada –molt present en aquest llibre–, ja que en paraules seves s'ha convertit en un model d'èxit per impulsar projectes transformadors, especialment en els sectors que requereixen grans infraestructures , i mantenir els nivells de benestar.

A l'acte també hi han participat el secretari general de Foment del Treball, David Tornos, el president del Consell General d'Economistes d'Espanya, Valentí Pich, i el catedràtic d'Economia Aplicada (Organització Econòmica Internacional) de la Universitat de Barcelona, Francisco Granell , els qui han agraït als autors del llibre la presentació d'un manual essencial per comprendre la dinàmica de l'economia espanyola al llarg de les darreres sis dècades.

Mentre Valentí Pich ha assenyalat la visió global de l'economista Ramón Tamames i el seu assaig com a llibre de consulta i lectura imprescindible, Francisco Granell ha volgut definir l'autor amb tres paraules clau: “potència, energia i incansable”. David Tornos, que ha introduït l?acte, ha lloat la figura de l?autor, donant-li les gràcies per fer un llibre indispensable per entendre com ha anat evolucionant l?economia d?Espanya en les últimes dècades.

Un llibre indispensable

Estructura Econòmica d'Espanya arriba a la 26a edició, amb nombroses reimpressions intermèdies. El llibre, que es divideix en cinc parts, s'ha convertit en la primera i permanent referència sobre economia espanyola per més de sis dècades, del 1960 al 2022. Aquesta obra ha estat i roman com a text bàsic d'ensenyament a pràcticament totes les universitats espanyoles . De manera que, a més dels 40.000 alumnes directes, els dos autors han tingut no menys de tres milions de lectors, que d'una manera o altra van estudiar amb el llibre.

La primera part del llibre es descriu la problemàtica mediambiental actualment, parlant de l'escalfament global i del canvi climàtic que s'està vivint a tot el món aquests darrers anys.

A la segona part, s'aborden temes d'indústria, energia i construcció. S'observa la gran mutació del model energètic, des dels combustibles fòssils a les energies renovables, o el retard a la nostra revolució industrial.

La tercera part del llibre parla del procés creixent dels serveis en la composició del PIB, com són els transports, la distribució comercial, o de serveis digitals i d'intel·ligència artificial.

La quarta part ens revela una característica de l'economia espanyola, ja que som un estat molt obert a l'economia mundial en l'intercanvi de multitud de béns i serveis, comparant les balances de pagaments o les inversions estrangeres.

A la darrera part del llibre, s'explica el desenvolupament del marc institucional i els canvis en polítiques econòmiques. Tot el que va suposar l'evolució monetària de la pesseta i l'entrada a la moneda comuna de la UE, l'euro.