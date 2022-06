Fa just una setmana la Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació del Parlament va aprovar una proposta de resolució on assegurava que el règim que aplica Israel a Palestina "es pot considerar un crim d'apartheid". La resolució va ser aprovada pel PSC-Units, ERC, CUP i comuns, mentre que Vox i Cs es van abstenir. Només un partit es va posicionar en contra de la moció, Junts , un vot previsible que es pot entendre observant la història del partit.

Els llaços de Junts , i anteriorment Convergència i Unió (CiU) , amb l'Estat d'Israel són conegudes des de fa molts anys. L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol , va reconèixer al pròleg del llibre de la periodista Anna Figuera 'Jordi Pujol i els jueus. Construir la terra

promesa 'el “paper important” que Israel i el sionisme han jugat en la formació del seu ideari nacionalista. Al llarg del llibre, Pujol va exalçar "la voluntat indubtable de ser" que comparteixen els pobles d'Israel i de Catalunya.

L'escriptora del llibre, publicat el 2011, va explicar en una entrevista que Pujol ja feia referència a Israel en la seva joventut per animar i donar esperances sobre el futur de Catalunya com “un poble amb voluntat de ser tant després de la derrota del 1714 com durant la dictadura". Després de les converses amb l'expresident, Figuera explica que Pujol reconeixia als catalans la voluntat de ser que també emana el poble jueu, encara que trobava a faltar "cert misticisme" , cosa que, segons l'escriptora, el líder català va voler crear quan va estar al front de la Generalitat.

La bandera israeliana oneja a Jerusalem - UNSPLASH

Pujol, amb el seu ideari, va marcar un rumb al seu partit que va ser seguit per Artur Mas. El 2013, l'hereu del pujolisme i també expresident de la Generalitat, Artur Mas, va fer un viatge oficial a Israel al costat de l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias , amb el propòsit de reforçar els vincles entre Catalunya i l'Estat israelià en economia, educació, comerç i investigació. Durant la visita, el llavors president israelià, Shimon Peres , va cedir a les exigències de la Generalitat i van retirar la bandera espanyola durant la trobada amb Artur Mas al palau presidencial de Jerusalem. Així, Mas va aconseguir donar la imatge que cercava: una cimera bilateral Catalunya-Israel.

Artur Mas, igual que el seu predecessor Jordi Pujol , no ha amagat mai que el seu model era Israel. El 2016 va assegurar que “com a Israel , a Catalunya també hi ha un poble determinat a ser lliure ”, i ho va fer durant una recepció benèfica organitzada per la Comunitat Israeliana de Barcelona (Cib) en commemoració del Yom Ha'atzmaut, la festivitat de la independència d'Israel. En aquest esdeveniment, l'expresident premiat per haver “promogut la col·laboració” entre Israel i Catalunya.

La fixació de Mas i el seu entorn pel model d'Israel era tan gran que no podien evitar establir paral·lelismes amb la política catalana. El mateix 2016 la diputada de la CUP Anna Gabriel va afirmar que “ algú de JxSí va dir que el cap d'un israelià (Artur Mas) val per 10 palestins (els diputats de la CUP) ”. Però al final no va ser així, i en aquesta ocasió van guanyar els palestins (la CUP), tallant el cap a Más, i accelerant la renovació de l'entorn postconvergent. Així, va arribar Carles Puigdemont a la presidència de la Generalitat, marcant un nou rumb a molts àmbits però seguint amb una relació propera amb Israel.

La legislatura de l?expresident de Girona va ser curta i va tenir un objectiu clar: declarar la independència de Catalunya. I per això, el suport de l'Estat d'Israel seria més important que mai. Per això, Puigdemont va intentar buscar el suport de Tel Aviv per proclamar la independència de Catalunya. Víctor Terradellas , exresponsable de relacions internacionals de CDC , el partit de Pujol , Mas i Puigdemont , detingut el maig del 2018 per presumptament desviar fons de la Diputació de Barcelona cap a la fundació CATMón quan ell la dirigia, va reconèixer que havia organitzat trobades, tant de Artur Mas com de Carles Puigdemont, amb el Vicepresident de Colòmbia, Germán Vargas ; l'ambaixador dels Estats Units a Espanya; el President d'Israel entre 2007 i 2014, Shimon Peres ; i amb emissaris del govern rus que van oferir a Puigdemont una videoconferència amb Vladimir Putin .

Els detinguts per l'operació Estela

A més i segons va publicar El Confidencial , Jordi Puigneró, l'actual vicepresident de la Generalitat, es va reunir amb membres del Shin Bet i del Mossad – les agències d'intel·ligència d'Israel, gràcies a la connexió que li va facilitar Víctor Terradellas. Terradellas va aconseguir que Puigneró fos rebut, i en va quedar constància en un missatge enviat el 27 de febrer de 2018 per l'exresponsable de relacions internacionals de Convergència a l'expresident català Carles Puigdemont.

L'acostament a Israel -i altres països- no va funcionar, i Catalunya es va quedar sola al món quan va proclamar la independència el 2017. No obstant, sí que van aconseguir suport mediàtic, amb algun recolzament a la premsa israeliana lloant la causa catalana. Un article publicat al diari Haaretz el 2017 que signa un dels seus corresponsals, Asaf Ronel, assegurava que els catalans i els jueus tenen en comú ser una "nació que ha sobreviscut centenars d'anys sense estat" i que arrossega "estereotips de ser bons en els negocis" que han contribuït a fer que els seus desitjos d'independència siguin vistos com una cosa "de rics" quan en realitat tenen les seves arrels en una "profunda identitat nacional".

El suport discret d'Israel no va servir perquè Junts i els postconvergents renunciessin al seu romanç amb el nacionalisme sionista. El 2019 Puigdemont va afirmar que “ Catalunya i Israel tenen projectes nacionals semblants ”. "A Catalunya hem vist Israel com un projecte nacional i cultural molt semblant: una nació perseguida, que ha hagut de protegir la seva llengua, que ha hagut de lluitar contra grans, grans, fins i tot imperis que han intentat neutralitzar-la", va dir durant una entrevista .

El romanç entre Junts i l'Estat israelià ha arribat fins a aquests dies, on el partit s'ha quedat sol al Parlament al no condemnar l'apartheid cap al poble palestí. La sessió plenària per condemnar Israel es va realitzar com una resposta a Pegasus - el programari israelià que el CNI va fer servir per investigar líders independentistes-, i ni tan sols en aquest context l'entorn postconvergent va poder condemnar Israel. Perquè, com va dir Pujol, l'ideari nacionalista del projecte polític prové d'un corrent ideològic molt concret: el sionisme.