Bolaños i Vilagrà se saluden davant de la premsa. Foto: Europa Press

El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha assenyalat que ha aconseguit un acord amb la Generalitat per crear una metodologia per al funcionament de la taula de diàleg. També ha assenyalat que l'objectiu és que es produeixi una reunió entre el president de l'Executiu, Pedro Sánchez i el de la Generalitat, Pere Aragonès, encara que encara han de fixar la data.

En una roda de premsa a Moncloa , després de reunir-se durant dues hores amb la consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, Bolaños ha explicat que les dues parts han començat a treballar en un "acord marc" que recollirà els principis i la metodologia de la taula de diàleg.

Així, ha indicat que aquest acord es treballarà en les properes setmanes i servirà com a guia per abordar el diàleg entre les dues administracions en els propers "mesos i anys".

En ser qüestionat sobre si establir unes pautes per al funcionament de la taula suposa una tornada a l'inici, atès que aquesta ja s'ha reunit dues vegades (una amb Quim Torra com a president de la Generalitat i l'última ja amb Aragonès), el ministre s'ha limitat a afirmar que tan important com el contingut de les reunions és la metodologia amb què es duen a terme.

Sobre la propera reunió entre Sánchez i Aragonès, Bolaños ha indicat que es produirà tan aviat com les agendes de tots dos ho permetin.

DISCREPÀNCIES PATENTS



D'altra banda, Bolaños també ha admès que a la trobada amb la consellera catalana s'ha posat de manifest les discrepàncies entre les dues administracions respecte a l'espionatge a independentistes amb el programa 'Pegasus'.

Bolaños no ho ha esmentat expressament i s'ha referit a l'assumpte com "les informacions aparegudes a The New Yorker" ja relatat que ha explicat a Vilagrà totes les accions que ha adoptat el Govern: el control intern del CNI, la informació que li han facilitat al defensor del Poble i "altres mesures" en la línia d'esclarir els fets.

Tot i això, ha reconegut que per a la seva interlocutora "no ha estat suficient" i per tant existeixen "discrepàncies" entre els governs, tot i que considera "força contundents" les actuacions que han portat a terme. Així, ha indicat que aquesta part s'ha quedat en una explicació mútua de quines són les posicions i on persisteixen les diferències.

LA RELACIÓ NO ESTÀ NORMALITZADA



El ministre ha qualificat la reunió com a "cordial, sincera i constructiva" i ha manifestat que amb aquesta trobada reprenen les relacions polítiques i institucionals entre els dos Governs que s'havien vist "afectades" per informacions recents. "Reprenem l'horitzó de diàleg que sempre hem defensat i reivindicat", ha assenyalat.

Tot i això, Vilagrà ha subratllat que "en aquest moment no es descongela la taula de negociació" malgrat que s'hagi tancat aquesta trobada entre els dos presidents perquè considera que "no existeix una relació normalitzada" entre els dos Executius, el català i el central.

Segons ha apuntat, la Generalitat de Catalunya "està treballant" perquè hi hagi unes garanties que finalment acabin derivant en la celebració d'aquesta taula de negociació, que s'ha reunit des del mes de setembre passat a Barcelona.