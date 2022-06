Balbín, en una imatge de fitxer. Foto: Europa Press

Periodistes, líders polítics i tota mena de personalitats s'han acomiadat de José Luis Balbín, que va morir dimecres als 81 anys, i de qui han destacat la seva tasca al capdavant del programa La Clave , que es va emetre a TVE durant la Transició.

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrat el seu condol a família i amics per la mort de Balbín, “un referent de la televisió durant la Transició i una figura imprescindible de la ràdio”. "Descansi en pau", ha afegit el líder del PP en un missatge a Twitter.

A la mateixa xarxa social, la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha destacat que el periodista va ser "un històric de la televisió" i el programa que va crear, La Clave,"un referent del millor periodisme, la informació i el debat durant la Transició".

"El periodisme perd avui José Luis Balbín. Pioner en programes de debat com La Clave va ser un dels periodistes més destacats a la Transició. Els meus condols a la seva família", ha afegit, per la seva banda, el president del Senat, Ander Gil . "Una molt trista notícia. En nom del Govern i del poble asturià, el meu més condol", ha afegit el líder de l'Executiu d'Astúries, Adrián Barbón.

Des del compte de Twitter del PSOE també han lamentat la mort de José Luis Balbín, “un gran referent del periodisme a Espanya”. "'La Clave', programa que va crear i va presentar durant llargs anys, va marcar una fita a la televisió del nostre país", ha defensat la formació presidida per Pedro Sánchez.

Per a la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, Balbín va ser "tota una icona de la nostra televisió i de l'Espanya de la Transició". "Va saber fer del diàleg el pilar dels seus programes per contribuir a forjar una societat millor", ha defensat a les xarxes socials.

"Ha mort José Luis Balbín. Creador, director i presentador del mític programa 'La Clave'. Pioner i mestre en la manera d'abordar la tertúlia televisiva a Espanya", ha valorat l'Acadèmia de l'Acadèmia de Televisió i de les Ciències i les Arts de l´Audiovisual d´Espanya.

El periodista Manuel Campo Vidal ha lamentat la mort, recordant que va ser un "gran corresponsal i creador del programa 'La Clave', fonamental a la Transició". "Va ser el primer Parlament a TV com a escola democràtica d'alt nivell per a un país que anhelava la llibertat. Gràcies per tant", ha subratllat.