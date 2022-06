Un baló intragàstric. Foto: Arxiu

La Unitat de Tractament Endoscòpic de l'Obesitat de l'Hospital Universitari Dexeus lidera l'assaig clínic del baló intragàstric Stella, el primer que compta amb un dispositiu annex d'implantació com a guia que en facilita la col·locació. Es tracta també de el primer baló intragàstric dissenyat i fabricat a l’Estat Espanyol.

Aquest és un dels tractaments endoscòpics més utilitzats i eficaços contra determintats tipus d'obesitat i fa que es col·loqui una pilota de silicona, molt resistent als àcids gàstrics, durant sis mesos a l'estómac. D'aquesta manera s'aconsegueix un doble objeciu: es redueix la sensació de gana i hi ha més sensació de sacietat després menjar.

"La peculiaritat d'aquest model és que té un dispositiu que fa de guia en la col·locació endoscòpica del baló” explica el doctor Eduard Espinet, responsable de la Unitat d'Endoscòpies de Dexeus i coordinador de l'estudi. "L'objectiu de l'assaig clínic és demostrar que el baló presenta la mateixa seguretat o més que la resta dels balons intragàstrics i que el dispositiu aconsegueix una col·locació més fàcil".

ES FARÀ A QUATRE HOSPITALS DE BARCELONA

L'assaig clínic es farà a quatre hospitals de Barcelona entre ells la Dexeus i el Centre Mèdic Teknon. Hi participaran 69 pacients als quals es realitzarà el seguiment estàndard del tractament amb baló intragàstric de sis mesos més diverses consultes de seguretat durant el procés.

El baló Stella està pensat per a pacients amb que tinguin un índex de massa corporal (IMC) que oscil·li entre els 30 i 40 quilos per metres quatrat, així com per a pacients amb un IMC menor a 40 quilos per metres quatrat, com a tractament previ a la cirurgia bariàtrica, per disminuir el risc quirúrgic. En alguns casos de sobrepès grau II (preobesitat), també es podria considerar com a opció.