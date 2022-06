Les institucions van visitar la reforma el passat 22 de juny. Foto: Twiitter (@PauCasals_Fund)

Després de quatre mesos llargs tancat per reformes, el 23 de juny reobre les seves portes el Museu Pau Casals del Vendrell. Per celebrar-ho, l'equipament celebra dues jornades de portes obertes els dies 23 i 24 de juny, perquè tothom tingui l’oportunitat de visitar i gaudir de la nova exposició i de les millores arquitectòniques i innovacions que s’han implementat. Així, segons expliquen es podrà "tornar a viure l’essència de Pau Casals i casa seva".

Cal reservar l'entrada.

REFORMA INTEGRAL

La reforma ha servit per renovar completament l'edifici, creant també una exposició permanent. Els treballs han servit per resoldre els problemes de degradació de l’edifici relacionats amb la seva proximitat al mar. Ara, compta amb elements d’eficiència energètica, sostenibilitat i tecnològica en els sistemes de clima, electricitat, il·luminació i seguretat. Un dels altres objectius ha sigut la recuperació d’alguns espais originals de la casa, restituint-ne la seva aparença original, com en el cas del jardí.

Casals és fill del Vendrell i, de fet, les seves restes descansen al cementiri que hi ha a la capital del Baix Penedès.